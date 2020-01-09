2019 EKPSS Tercih Sonuçları ve Taban Puanlar Açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2019/1 EKPSS tercih sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre 1.139 kadronun 98 adedi boş kaldı. Ortaöğretim düzeyinde boş kadro kalmaz iken önlisans 20 ve lisans düzeyinde ise 78 kadro boş kaldı

Önlisand düzeyinde, hafızlık belgesi şartı da aranan İmam hatip, Müezzin kayyım ve Kuran Kursu Öğreticisi kadroları ile Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği mezunu olma şartı arayan Sağlık teknikerliği kadrosu boş kaldı.

Lisans düzeyinde ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Harita Mühendisliği, Dokümantasyon ve Enformasyon, Şehir ve Bölge Planlama, İlahiyat, Otomotiv Mühendisliği, Eczacılık mezunu olma şartları arayan kadrolar boş kaldı

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