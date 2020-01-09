2019 EKPSS Tercih Sonuçları ve Taban Puanlar Açıklandı, Boş kalan kadrolar, en yüksek ve en düşük atama yapılan kpss taban puanları, 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandığını duyurdu
2019 EKPSS Tercih Sonuçları ve Taban Puanlar Açıklandı
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(09 Ocak 2020)
2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Ocak 2020 tarihinde saat 15.33'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön lisans)
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)
ÖSYM Başkanlığı, 2019/1 EKPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre 1.139 kadronun 98 adedi boş kaldı. Ortaöğretim düzeyinde boş kadro kalmaz iken önlisans 20 ve lisans düzeyinde ise 78 kadro boş kaldı
Önlisand düzeyinde, hafızlık belgesi şartı da aranan İmam hatip, Müezzin kayyım ve Kuran Kursu Öğreticisi kadroları ile Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği mezunu olma şartı arayan Sağlık teknikerliği kadrosu boş kaldı.
Lisans düzeyinde ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Harita Mühendisliği, Dokümantasyon ve Enformasyon, Şehir ve Bölge Planlama, İlahiyat, Otomotiv Mühendisliği, Eczacılık mezunu olma şartları arayan kadrolar boş kaldı
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler