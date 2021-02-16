Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor? YÖK ve MEB'den önemli açıklamalar!

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı açıklama yaptı Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin acil görüş bildirilmesini istemişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili son dakika açıklaması YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan geldi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bir son dakika açıklamasında bulundu. Saraç yaptığı açıklamasında üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik bilgiyi verdi. Saraç, Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta görüş yazısını vereceğini söyleyerek, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi.
YÖK açıklamasında "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.
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