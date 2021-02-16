Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor? YÖK ve MEB'den önemli açıklamalar!

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı açıklama yaptı Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin acil görüş bildirilmesini istemişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili son dakika açıklaması YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan geldi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bir son dakika açıklamasında bulundu. Saraç yaptığı açıklamasında üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik bilgiyi verdi. Saraç, Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta görüş yazısını vereceğini söyleyerek, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi. YÖK açıklamasında "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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