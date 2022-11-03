Üniversite 4 Yılda Nasıl Biter?, Üniversiteyi Bitirmenin Püf Noktaları

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Üniversite Nasıl 4 Yılda Biter?, Üniversiteyi Bitirmenin Püf Noktaları

Üniversiteyi 4 yılda nasıl bitiririm, Üniversite Nasıl biter, bitirilir, Üniversiteyi açıktan nasıl okurum, üniversiteyi kazanmak için nasıl çalışmalıyım, Ünivesite bitirmenin püf noktaları neler?, Sınavdan geçme teknikleri, Üniversite sınavlarında başarı olmak için yapılması gerekenler, Üniversiteyi zorlanmadan bitirmek için dikkat edilmesi gerekenler, Üniversite sosyal ortamından taviz vermeden 4 yılda üniversiteyi nasıl bitiririm, haberimizin detayında..

Üniversite Nasıl 4 Yılda Biter?, Üniversiteyi Bitirmenin Püf Noktaları



Öncelikle Sayfamıza Hoşgeldiniz sizlere üniversiteyi nasıl 4 yılda bitirdiğimi anlatacağım ne gibi teknikler kullandığımı sizlerle paylaşacağım

Arkadaşlar merhaba bugün sizlere 4 yıllık işletme fakültesi'ne nasıl bitirdiğimi anlatacağım öncelikle şunu söylemek istiyorum lisede çok da kötü bir öğrenci değildim liseyi 72 not ortalaması ile bitirdim bilgisayar programcılığı mezunuyum. Arkadaşlar her insan gibi ben de işte lise zamanında aşık oldum bu yüzden sevdiğim kıza karşı da platonik bir aşk hissediyordum, bu durumda gel zaman git zaman derslerimizin kötü olmasına sebep oldu daha sonrasında bilgisayar okuduğum için 2 yıllık üniversiteye direk geçiş hakkımız vardı. İki yıllık bilgisayar meslek yüksek okuluna ben de direkt hiç sınavı falan girmeden, okul puanım ile 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümü ne başvurdum ve 2 yıllık biligisayar programcılığı meslek yüksek okuluna başladım, okula devam ederken de çok zorluklar çektim. Arkadaşlar, okulum yaşadığım yere yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu ve toplu taşıma aracı olmadığı için otostop çekerek gidip geliyordum. Sabah altıda kalkıyordum şehirlerarası otobüsler var okulumun önünden sadece onlar geçiyordu. Ankara İstanbul otobüsleri onlara bekleyip öyle gidiyordum okula dönüşte ise de kamyonlar arabalar ne denk gelirse onları otostop çekiyorum çok zorluk çektik bitireceğiz diye çok uğraştık ama işte takıntılı hoca'nın bir tanesine denk geldik o da bizim maalesef bölüm hocamızı hal böyle olunca, bütün derslerimizi geçmiş olmama rağmen onun dersini geçemiyordum. Geçemediğim ders Algoritma ve programlama, biz de diğer arkadaşlarımız gibi aynı cevapları versek dearkadaşlarımız geçiyor hocanın takıntısından dolayı biz geçemiyorduk. Adam bize takmıştı yani öğrencisin o zaman yol bilmiyorsun yordam bilmiyorsun biz de ne yapalım Bir yandan sigara içiyoruz okula paramızı yetişmiyor ailemizin verdiği anca harçlık yetmiyor bu sebebten dolayı biz bir taraftan çalışmaya bir taraftan okumaya başladık. 3. senemiz oldu arkadaşlar velhasıl bitiremedik okulu, bitiremediğimiz içinde askerlik zamanımız geldi askere gittim askerliğimi Bingöl'de 15 ay olarak uzun dönem yaptım çok şükür hamd olsun hiçbir zaman kafamda o zamanların vermiş olduğu gençlik ve vatanseverlik yani ne bileyim anlatılmaz bir duygu hiçbir zaman kısa dönem yapayım askerlik kısa olsun demedim neyse çok şükür askerliğimide alnımızın akı ile yaptık geldik askerliği yap geldikten sonra özel bir şirkette çalışmaya başladım evlendim ve 1- 2 sene geçmişti. Aile arasında otururken babam dedi ki benim teyzemin kızları onlar öğretmen oldu ya dedi şu adam yani eniştem için söylüyor ya şu adam gibi dedi benim dedi bir göğsümü kabartmadınız oğlum kızım şurayı bitirdi diyemedim dedi ben de çok severim babamı sözünü hiç yere düşmek istemem işte eniştem de böyle kubara kubara anlatınca babamda üzülmüş belli ben niye böyle anlatamıyorum diye neyse bir ay sonra falan başvurular başlıyordu.

4 yıllık İşletme Fakültesine Başladım

ÖSYM'nin sitesinde başvuru yaptım arkadaşlar ücretini falan yatırdım yükseköğretime geçiş sınavına girdim orada yaklaşık 240 puan gibi çok da iyi olmayan olmayan puan aldım. Bu beni açıkçası pek tatmin etmedi pes etmedim açıköğretim okullarını inceliyorum işletme fakültesi lisans ve iktisat ne bileyim sosyal hizmetler falan filan hepsine bakıyoruz matematiğimizi olmadığı için bize sözel bir bölüm olsun, okuyalım anlayalım geçelim gibisinden pes etmedim inandım sırf babam için ben üniversiteye girdim bitireceğim dedim büyük bir umut var yalnız bizde kesin gelecek açıköğretim olduğu için dedim yani kesin gelir iki gün sonra tercih sonuçları açıklandı ve sonuç hüsran hiçbir fakülte yerleşemediniz yazısı karşıma çıktı çok üzüldüm arkadaşlar yani kendimden çok babam için çok üzüldüm yani ben babama ne yapıp edip 4 yıllık bölüm bitirip hediye etmek istiyordum, sonuç olarak kazanamadık sınavı arkasından bir baktım ek tercih başvuruları açıldı tekrar ek tercihlere yine 4 yıllık açıköğretim fakültelerini yazdım yine tercih sonuçları için sayfaya kullanıcı adını şifresini girdim ve inandığım yolda başardım arkadaşar ilk engeli geçmiş 10. sıradaki tercihim Atatürk üniversitesi işletme lisans fakültesine yerleştim.

Açıköğretim İşletme Lisans Fakültesini Nasıl Bitirdim Nasıl Taktik Geliştirdim ?

Şimdi başladık internet üzerinden işletme fakültesi nasıl okunur nasıl yapılır falan filan araştırmaya başladık sonuç olarak ondan sonra arkadaşlar neyse sınavlar başladı nasıl yapacağım nasıl edeceğim diye düşünürken bize üniversitenin eğitim portalının kullanıcı adı şifresini verdiler ve başladım ders pdf kitaplarını incelemeye ünitenin sonunda değerlendirme sınav soruları vardı vize sınavlarına girmeden onlara çok çalıştım sınava girmeden önce birde pdf kitaplarındaki sorumlu olduğumuz konuyu tekrar okudum. Arkadaşlar vizeler geldi çattı girdim sınavlara ünite sonlarındaki değerlendirme sorularından soru çıkmış okuduğum yerden de anladığım kadarıyla 5-6 soru çıktı 15 soru soruyorlar da bize neyse arkadaşlar sonuç olarak vize sınavlarım güzel geçti.

Sırada asıl önemli olan Final sınavları vardı. Sistemi vize sınavlarındaki gibi çalışma prensibi üzerinde oturtmaya başladım. Finaller geldi finallerde yine aynı şekilde çalışmaya bir hafta öncesinden başladım daha öncede başlayabilirdim ama hem iş hem ders biraz sıkıntı oluyordu bir yandan da yeni evlendik çocuğumuz çocuğumuz oldu vaktimizi onlara ayrılıyorduk arkadaşlar bizde çalışamadığımız için son 1 haftaya bırakmıştım. Finallerde yine ünite sonlarındaki değerlendirme sorularına çalışmaya başladım.

Final Sınavlarında Yeni Bir Taktik Yaptım

Final Sınavlarında ayrıca şöyle bir şey yaptım arkadaşlar vize sınavlarında edindiğim tecrübelere baktım ünite sonlarındaki sorulardan asıl sınavda bir iki soru geliyor, ben de hemen durumu kendi tarafımca avantaja çevirdim ve hemen geçmiş yıllarda aynı üniteden hangi dersten sınava girecek isem o dersin geçmiş yıllardaki final sınavının sorularını araştırdım oturdum bilgisyarın başına 2010 yılından itibaren geçmiş yılların Final sınav sorularını A4 kağıdına çıkarttırdım arkadaşlar soruları hiç okumadan cevaplamadan doğru olan cevap anahtarını aldım elime doğru cevapları işaretledim. Şimdi soruları tektek okuyup cevaplayıp bakmaktansa hem soruyu okuyup doğru cevabınıda okuduğumuz zaman arkadaşlar daha iyi aklımızda kalıyor. Ben bu şekilde çalıştım ve finallerde büyük bir başarı sağlamıştım okuduğum sınav soruları çıkmıştı çıkmasa bile cevap şıklarına bakarak bir tahmin yürütebiliyordum. Final Sınavlarında son 1 haftada çalıştığım bu taktik ile sınavlarımdan 70 ile 100 arası puanlar almış büyük başarı elde etmiştim.

Bugünden itibaren her sınavımda bu şekilde yapmaya başladım. Bu şekilde çalışarak alttan dersim olmadan 3. sınıfa geçmiştim yine bu çalışma sistemini geliştirerek yeni bir bir çalışma yöntemi buldum bilgisayarın başına oturdum ya dedim ki ben elimde notlarla ben bu sene bir şey yapmayacağım bilgisayarda işaretleyeceğim oradan resminide ss yapıp telefonuma atacağım ve telefonundan resimlere bakıyormuş gibi sorulara çalışacağım nerede olursa olsun aman kağıtları unuttum falan derdi olmaz dedim başarı sağladıkça hırs sağlamıştım çok çalışacağım daha iyi dereceyle bitireceğim dedim.bulduğum taktikle sınavlara çalışarak sınav sonuçlarım en az 70 90 100 100 aldım ve sistemi geliştirdim ve sonra telefonuma yükledim telefonuma resim şeklinde yükledim soruları ve cevapları geçmiş yıllara ait başladık çalışmaya ondan sonra baktım ki buradan daha çok verim elde ettim ve sınavlarda cevap verdiğim sorulardaki doğru cevap sayılarım daha da arttı 3. sınıftan itibaren sınavlarda daha büyük başarılar elde etmeye başladım sınavladan fix olarak 90/100 en kötü sınavımda 75 falan aldım arkadaşlar bu şekilde çalışarak çok iyi noktalara geldim sınıfta bölümde ciddi manada derecelere giriyordum. Sonuç olarak 4 yıllık İşletme Lisans Fakültesini 4 yılda 4 lük başarı sıralama sistemi üzernden 3.26 gibi büyük bir başarı elde ederek bitirdim.

Değerli Arkadaşlar sonuç olarak umarım size çalıştığım taktikleri bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bu şekilde çalışırsanız başarırsınız asla pes etmeyin önce inanın ve ben inandım geçmiş yılların soruları daha çok çalıştım bu geçmiş yılların sorularına çalışarak geçemediğim tek ders felsefe ve zorladığım ders sosyoloji oldu arkadaşlar felsefeci değişik bir adamdı her sene soruları değiştiriyordu ve soru kitapta dahi yoktur araştırıyorum araştırıyorum bulamadım ama şanşım yaver gitti işte ondan da biraz yüksek aldım ve bütünlemede geçtim, bütünlemede geçtiğim tek ders felsefedir sosyoloji de aynı şekilde zorlanarak geçsemde sonuç olarak bu şekilde inandım başardım ve 4 yıllık işletme fakültesini 4 sene bitirdim

Diplomam Üniversite tarafından gönderildi ve hemen soluğu babamın yanında aldım ve elini öperek diplomayı taktim ettim hayatım boyunca bu anı hayal ettim artık benim babam oğlum şura mezunu ve işinde başarılı bir birey diyebiliyordu. Yaşadığım bütün sıkıntıları, babamın gözlerindeki ışıltıyı ve yüzündeki mutluluk ifadesini görünce unuttum. Şuan 2. 4 yıllık iktisat fakültesine başladım orayıda derece ile bitimeyi hedefliyorum başaracağımdan da eminim.

Önce İnanın Hedefinizden asla vazgeçmeyin, Başarının da kendiliğinden geldiğini göreceksiniz arkadaşlar.

Umarım bu yazımda sizlere faydalı olabilmişimdir okuduğunuz için teşekkür ederim bizi facebook ve twitter adreslerimizden takip ederseniz çok mutlu olurum kalın sağlıcakla...