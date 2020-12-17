Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, "İlgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler için katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Sofuoğlu, canlı yayında Z kuşağını hedonist olmakla suçlayıp üniversitedeki derslere katılımın da düşük olduğunu söyledi. Sonrasında Sofuoğlu, "Üniversite evleri neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı.

"HOCAM YAPMAYIN"

Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Sofuoğlu'nun üniversiteler için kullandığı sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler için katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Sofuoğlu, canlı yayında Z kuşağını hedonist olmakla suçlayıp üniversitedeki derslere katılımın da düşük olduğunu söyledi. Sonrasında Sofuoğlu, "Üniversite evleri neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı.

"HOCAM YAPMAYIN"

Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Sofuoğlu'nun üniversiteler için kullandığı sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

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KALIN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.