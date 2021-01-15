AÖF sınavlarına girecekler için son dakika uyarısı geldi! Sınavınız iptal olabilir!

Anadolu Üniversitesi öğrencileri için final sınavları 16 Ocak tarihinde başlayacak. 2. grubun ve 7. yarıyıl öğrencilerinin sınavı ise 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde yapılacak. Ancak AÖF'den sınava girecek öğrenciler için son dakika uyarısı yapıldı.

BİNLERCE ÖĞRENCİNİN SINAVI İPTAL EDİLDİ

Ancak online olarak yapılan AÖF sınavlarında kopya çeken binlerce öğrencinin sınavı ise iptal edildi. AÖF, sınava giren öğrencilerin sınavlarını inceleyerek, komisyon tarafından 3 bin 049 öğrencinin sınavı iptal edildi. Öğrencilerin aynı durumu yaşamaması adına final sınavı öncesinde bir uyarı yapıldı.

AÖF GÜZ FİNAL DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi güz final dönemi sınavlarının tarihi de merak konusu oldu. 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan sınavlar ilk grup için 3 gün boyunca devam edecek. Öğrenciler, istedikleri sınavlara 3 gün içerisinde istedikleri zaman diliminde girebilecek.

İkinci grup olarak adlandırılan 3,5 ve 7. yarıyıl sınavları ise 23 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 3 gün boyunca devam edecek.

UYARI YAPILDI

AÖF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Güz Dönemi Çevrimiçi Ara Sınavlara 1.073.478 öğrencimiz katılmış ve 5.907.281 dersin sınavı başarıyla tamamlanmıştır. Bu Bağlamda, Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Yönergesi gereği sınav kurallarına aykırı davranan 3.049 öğrencinin sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılmıştır. Aynı uygulama dönem sonu sınavları için de devam edecektir"