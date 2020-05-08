"Lan sen... Ders çalış ders çalış" sözleriyle fenomen olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, istifa ettiğini duyurdu. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

Instagram'daki canlı yayınıyla gündeme gelerek fenomen olan Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın istifa ettiğini bildirdi.

SAĞLIK SORUNLARI VAR

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın dün sağlık sorunları nedeniyle

rektörlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Prof. Dr. Çomaklı, AÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve atandığından beri dijitalleşmeye çok önem verdiğini söyledi.

Yaklaşık 8 ay önce eski bir rahatsızlığının nüksettiğini belirten Çomaklı, şunları dile getirdi:

"SAĞLIK SORUNUM CİDDİ NOKTALARA ULAŞTI"

"Rahatsızlığım aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli dinlenmem gerektiğini söyledi. Açıköğretim sınavlarının bitmesini bekledim. Sağlık sorunum ciddi noktalara ulaştı, ben de affımı istedim. Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanı'ndan affımı isteyerek istifamı sundum. Sağlığım çok önemli. Benim 3 çocuğum var, 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Yapacak çok şey var ama çıkamıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar, ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı, gitmiyor artık. Emin olun çok hüzünlüyüm. İstifamın kabul edileceğinden eminim.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan istifa açıklaması VİDEO

Herkese teşekkür ediyorum. Biz hedefimize vardık, yapacaklarımızı yaptık. Tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bir yerden sonra artık sağlığıma dikkat etmem gerekiyor."

"ANAMA DERİM SİZİ"

Şafak Ertan Çomaklı, daha önce sosyal medyada canlı yayın yaptı ve bir anda fenomen oldu.

Sosyal medyada canlı yayın açan ve canlı yayının nasıl yapıldığını da tam bilmeyen Çomaklı, bir öğrencisinin "Siyaset yapma sınavları iptal et" mesajı üzerine işi espiriye vurdu.

Öğrencisine gülerek parmak sallayan Şafaklı, "Lan sen" dedikten sonra şöyle konuştu: "Lan sen... Ders çalış ders çalış... Valla anama derim sizi... Parçalar sizin hepinizi ha!... Kafanızı gözünüzü kırar..."

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1975 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Çomaklı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde maliye ve mali hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını yaptı.

Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını Maliye Mali Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu.

Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu.

Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunuyor.