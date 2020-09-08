Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK borçları silenecek mi? Kullandıkları öğrenim ve katkı kredilerini geri tahsil edemeyen kişilere yönelik 5 milyon borçlu Öğrenci için şok karar az önce duyuruldu : Tamamı silinsin!

5 Milyon Borçlu Öğrenci için şok karar az önce duyuruldu : Tamamı silinsin!

Kullandıkları öğrenim ve katkı kredilerini geri tahsil edemeyen kişilere yönelik

300 bini hakkında yasal takip başlatılan ve 5 milyona ulaşan öğrenim kredisi borçluları, Meclis’in atacağı adıma yöneldi hamle çok geçmeden açıklanacak.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Meclis Başkanlığı’na 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Olması konulu Kanun Teklifi sundu. Hancıoğlu, teklifinin gerekçesinde özetle şunları anlattı:

“Yüz binlerce öğrencimiz, eğitim masraflarını karşılayabilmek için burs ve öğrenim kredisine ihtiyacı vardır . Gençlerimiz, ya iş bulamamakla ya da çok az ücretler karşılığında hayata tutunma çabası sağlamaktadır . 300 bine yakın gencimiz hakkında bankaların çoğu aracılığı ile yasal takip başlatılmış vaziyettedir . Devletin, üniversiteyi krediyle bitirmiş ancak maddi açıdan sıkıntı yaşayan gençlerimize daha fazla sahip çıkması mecburidir.”

Hancıoğlu’nun kamuoyuna iletmiş olduğu mevcut durumu ile yasalaşırsa, halihazırda yükseköğrenim sürecinde katkı ve öğrenim kredisi kullananlara, söz konusu kredilerle ilgili gelecekte hiçbir şekilde borç tahakkuk ettirilmeyecek ve geçmişte kullanılan kredilerden ötürü tahakkuk ettirilmiş olan ödenekler de komple silinecek.

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