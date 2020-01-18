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Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz Gelecek Hayali Yine 2500 liraya Kitap Satacak Ülkeyi Gazlıyor

Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Özdil, ilk seçimde AK Parti'nin gideceğini söyledi salonda alkış tufanı koptu. AK Parti hükümetinin yerden yere vurulduğu programda CHP'den övgüyle bahsedildi. YiNE yılmaz Özdil kitap satacak ülkeyi gazlıyor

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz Gelecek Hayali Yine 2500 liraya Kitap Satacak Ülkeyi Gazlıyor
18 Ocak 2020 Cumartesi 12:16

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz Gelecek Hayali Yine 2500 liraya Kitap Satacak Ülkeyi Gazlıyor

Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Özdil, ilk seçimde AK Parti'nin gideceğini söyledi salonda alkış tufanı koptu.

Uğur Dündar'ın sunumuyla Tele1'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programının konukları, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen oldu.

AK Parti hükümetinin yerden yere vurulduğu programda CHP'den övgüyle bahsedildi.

Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan Kanal İstanbul konusuna giren Yılmaz Özdil, projenin yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"AKP GİDECEK YA"

Yılmaz Özdil, "Bakın bu Kanal İstanbul. Yapılır mı yapılmaz mı? Müteahhitlik olarak yapılır. Bunu yapamazlar. Neden? AKP ilk seçimde gidecek ya." dedi.

Müjdan Gezen de "Tabii" diyerek bu sözlere katıldı.

Ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

AK PARTLİ BELEDİYELER den yerden yere vuran özdil vatandaşa bidon ile su taşıtan izmir belediyesini öve öve bitiremedi...

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

 

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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