Uludağ'da kayak hareketliliği yaşanıyor

Ziyaretçiler, yoğun kar yağışı altında eğlenmenin tadını çıkardı.

Kayak ve kış turizminde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Uludağ, yeni sezona "merhaba" dedi.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Uludağ, son günlerdeki yoğun kara yağışlarıyla beyaza büründü.

KAYAK VE SNOWBOARD KEYFİ

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR ŞARTI

Jandarma ekipleri, zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor.

Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

"SÜRPRİZ OLDU"

Uludağ'da kar yağışının ileriki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, sezona aralıkta başlamasının kendilerini sevindirdiğini, bunun sürpriz olduğunu söyledi.

"ULUDAĞ BUGÜN DOLU"

Otellerdeki yoğunluğun arttığını belirten Usta, "Uludağ, kış turizminde Türkiye'nin kalbi. Bizim için güzel bir sezon. Yaşanan olumsuzlukları, geriyi unutturacağına inanıyoruz. Sezona bugün start verdik. İlk gün olmasına rağmen Uludağ bugün dolu. Burada eğitimi hızlı ve bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Dışarıda bizim verdiğimiz eğitimi 8 saatte veriyorlar. Biz 2 saatte kayak öğretiyoruz. Uludağ'da bazı eksikler var, bunlar giderilebilirse çok daha iyi olacak." diye konuştu.

"İLK KEZ KAR GÖRÜYORUM"

Ziyaretçilerden Selin Akdeniz, Uludağ'ın muhteşem bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

Kayak yapmayı denediklerini ve zorlandığını anlatan Akdeniz, "Turla beraber geldik. Çok eğleniyoruz. Keyifli geçiyor. Hatay'dan geldik. İlk kez kar görüyorum, hayran kaldık." ifadelerini kullandı.

"ULUDAĞ'A MUTLAKA GELİNMELİ"

Songül Hamali de eğitimine İstanbul'da devam ettiğini ve ilk kez Uludağ'a geldiğini belirterek, "Burayı çok sevdim. Hep gelmek istiyordum. İstanbul'da okumak da bir fırsat oldu. Uludağ'a mutlaka gelinmeli." dedi.