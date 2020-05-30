Türkiye'nin İncisi Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği

Türkiye en güzel manzaraları, en güzel van fotoğrafları, Van'daki Çarpanak Adası'nda çekilen fotoğraf görenleri kendine hayran bıraktı. Kamp planı yapmak isteyenler adaya gidiş için plan yapıyor.
Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var. Bunlardan biri de Van'da.
KAMPÇILARIN ADRESİ
Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Çarpanak Adası, görenleri büyülüyor.
Özellikle kamp yapmak isteyenlerin gittiği ada Burak Demir tarafından fotoğraflandı.
İşte görenleri kendine hayran bırakan Çarpanak Adası'nın en güzel 3 fotoğrafı.
Çarpanak Adası'nın çekilen fotoğraflarını Akif Çelik isimli bir okurumuz da gönderdi.
İşte başka açıdan Çarpanak Adası;
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