Türkiye'de Çok Sık Görülen Allah'ın Ordusu Olarak Bilinen Ebabil Kuşları Geldi

Ebabil Kuşunu duymayanınız yoktur. Mübarek kuş olarak hafızamıza kazındı. Ebrehe’nin Fil ordusu bozguna uğratan kuşlar olarak Kuran-ı Kerim’in Fil Suresi’nde geçer. Son günlerde bu kuşun ülkemizde görüldüğü de merak konusu oldu İşte Detaylar

Ebabil Kuşunu duymayanınız yoktur. Mübarek kuş olarak hafızamıza kazındı. Ebrehe’nin Fil ordusu bozguna uğratan kuşlar olarak

Kuran-ı Kerim’in Fil Suresi’nde geçer. Son günlerde bu kuşun ülkemizde görüldüğü de merak konusu oldu

Ebabil Kuşunu duymayanınız yoktur. Mübarek kuş olarak hafızamıza kazındı. Ebrehe’nin Fil ordusu bozguna uğratan kuşlar olarak Kuran-ı Kerim’in Fil Suresi’nde geçer. Son günlerde bu kuşun ülkemizde görüldüğü de merak konusu oldu ve gündeme düştü. Sosyal medyada yayılan haberlere göre değişik bölgelerde görülse de Ordu ismi en önde yer alıyor. Hemen akla “bu kuşlar neden ülkemize gelmiş olabilir” sorusu geliyor.Ordu Altınordu’da bir okulun penceresinden içeri girdiği görülen Ebabil Kuşu, Çıkma telaşıyla çarptığı cam yüzünden sersemledi. Bir müddet baygın kaldı. Öğrenciler duruma kayıtsız kalmadılar. Ebabil Kuşu olduğundan habersiz hemen bir veterinere götürdüler.





Ebabil Kuşunun ilk tedavisini yapan veteriner kuşun çok değerli ve özellikle manevi değeri yüksek Ebabil Kuş türü olduğunu fark edince durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.



Duruma el atan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü gerekli tedavisinin ardından Ebabil Kuşunu doğaya saldı. Afrika ve Türkiye güzergahında mevsimsel geçişler yapan Ebabil Kuşu ülkemizde baharın ilk habercisi olarak bilinir.





Bu kuşlar hayatlarının çoğunu uçarak geçirir. Yere pek inmez, beslenirken pek görülmezler. Oldukça ürkek hayvanlardır. Onlar hakkında Kuran-ı Kerim’de Fil Suresi’nde şunlar geçer:“1-Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! 2-Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 3-Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 4-Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 5-Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Şüphesiz Allah doğruları söyler.”