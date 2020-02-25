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Türkiye'nin En Yaşlı İnsanı Atike Süt Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı insanı hayatını kaybetti, Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1905 olarak geçen ve Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak gösterilen Kayseri İli İncesu İlçesinde Yaşayan 115 yaşındaki Atike SÜT hayata gözlerini yumdu Detaylar haberde...

Türkiye'nin En Yaşlı İnsanı Atike Süt Hayatını Kaybetti
25 Şubat 2020 Salı 16:36

Türkiye'nin En Yaşlı İnsanı Atike Süt Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı insanı hayatını kaybetti, Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1905 olarak geçen ve Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak gösterilen Kayseri İli İncesu İlçesinde Yaşayan 115 yaşındaki Atike SÜT hayata gözlerini yumdu.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Atike SÜT, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Kayıtlara göre 115 yaşında olduğu bilinen Atike Ninemizin doğduğundaki Osmanlı dönemindekiş karışıklık nedeniyle yaşının daha geç yazıldığı bilinmektedir Yaklaşık olarak 120 yaşına yaklaştığı bilinen Atike Ninemiz, Kayseri'nin İncesu İlçesinde yaşamını sürdürüyordu. 25 Şubat 2020 tarihinde vefat ettiği haberi tarafımıza Ulaştı.Kayseri'nin İncesu İlçesi Koca Asırlık Çınarını ve  önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti” kamusaati.com ailesi olarak Atike Süt ninemizin Ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kayseri ve İncesunun Başı sağolsun.

Öte Yandan Atike Süt İçin Sosyal medya üzerinden Taziye Mesajları yayınlayan tanıdıkları şu mesajlara yer verdi;
Aynı sokakta çocukları ile beraber büyüdük. Komşumuz büyüğümüz bir çınar devrildi. 115 yaşındaydı.
Ilcemiz Karakoyunlu mahallesi sülüklü sokağından Lakabı ile birlikte Şabanın Atike derlerdi.
Atike Süt hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. İncesumuzun Yaşan Tarihi En Eski Doktoru 115 Yaşındaki Atike Süt Abamız Rabbine Yürüdü...
Bir Çınar Daha Gitti...
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun
İncesu'nun Yaşayan En Yaşlı İnsanı Elleri Öpülesi Anamız Atike Süt vefat etmiştir yakınlarına başssağlığı diliyorum
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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #incesu #Kayseri #Türkiye’nin en yaşlı insanı #Türkiye’nin en yaşlısı
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