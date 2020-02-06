Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı, TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ hayvan sayısı kaç oldu, Detaylı bilgiler haberde...

Türkiye Hayvansal Üretim İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı, TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ hayvan sayısı kaç oldu, Detaylı bilgiler haberde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı verilerine göre hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik kurumu TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkemizdeki Büyükbaş hayvan sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artışla 17 milyon 872 bine, küçükbaş hayvan sayısı da 5,1 yükselerek 48 milyon 481 bine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı

Diğer yandan Büyükbaş hayvanlardan sığır sayısı aynı dönemde yüzde 3,8 yükselişle 17 milyon 688 bin olurken, manda sayısı yüzde 3,2 artarak 184 bin 192'ye çıktı. Küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 5,9 artış kaydetti ve 37 milyon 276 bin oldu. Keçi sayısı da yüzde 2,6 artışla 11 milyon 205 bine yükseldi.

Türkiye'de kayıt altına giren toplam süt üretimi verileri ise şöyle oldu; ülkemizde süt üretimi yüzde 3,8 artarak 22 milyon 960 bin ton olarak belirlendi. Bunun yüzde 90,5'ini inek sütü, yüzde 6,6'sını koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

YAPAĞI, KIL, TİFTİK VE BAL ÜRETİMİ ARTTI

Yapağı üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 70 bin 588 ton, kıl üretimi yüzde 2,7 artarak 6 bin 162 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 2,3 artarak 380 ton olarak gerçekleşti.

Arıcılıkta ise bal üretimi yüzde 1,3 artarak 109 bin 330 ton, balmumu üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 3 bin 971 ton oldu. İpek böcekçiliği ile uğraşan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 675'ye geriledi. İpek böcekçiliğiyle ekmeğini kazanan hane sayısı da yüzde 6,7 azalarak 2 bin 62 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 5 bin 890, yaş ipek kozası miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,4 azalarak 90 ton olarak gerçekleşti.

Tüik tarafından yapılan bir diğer açıklamda ise kümes hayvanı sayısı yüzde 2,9 azaldı.

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