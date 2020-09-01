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Türkiye'de yetişen adını hiç duymadığınız tropikal meyveler

Son yıllarda ülkemizde tropikal meyvelere ilgi arttı. Antalya'da muz ve avokado dışında ekonomik değere ulaşan birçok ürün bulunuyor. Türkiye'de yetişen tropikal meyvelerin faydalarını sizler için bir araya getirdik.

Türkiye'de yetişen adını hiç duymadığınız tropikal meyveler
01 Eylül 2020 Salı 23:34
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Karambola: Halk arasında "Yıldız meyvesi" olarak bilinir. Diyet yapanlar için uygun bir meyve olan karambola, C vitamini ve demir deposu bir meyvedir. Kanser hücrelerinin oluşmasını engeller.

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Pitaya: Çin, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde sık tüketilen pitaya C vitamini deposudur. Bağışıklığı güçlendiren pitaya, diyabet hastalarının ve diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir.

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Guava: Asya ülkelerinde meşhur olan guava enfeksiyondan kilo vermeye kadar vücuda şifa olan meyvedir. Diyet yapanlar için özellikle önerilen bu meyve, kabızlığı önler ve göz hastalıklarına iyi gelir.

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Shadok: Ağaç kavunu da denilen bu meyve içerdiği vitaminlerle bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen bu meyvenin kokusunun da baş ağrısına iyi geldiği belirtiliyor.

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Kumkuat: Şekli daha çok limonu andıran kumkuat içerdiği bol miktarda C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.Sivilce ve akne problemlerine faydalıdır. 

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Lime: Limona benzese de tadı limondan farklıdır. Salatalarda çok tüketilir. C vitamini kaynağı olan lime, bağışıklığı güçlendirir.

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Mango: Mango hemen hemen herkesin bildiği tropikal meyveler arasında yer alıyor. Kabızlığı önleyen mango, ciltte tıkanmış gözenekleri temizler ve akne oluşumunu engeller. Yaşlanmayı da geciktiren mango, hamilelerde demir ihtiyacını karşılar.

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Passiflora: Halk arasında "çarkıfelek" diye de bilinen mango yorgunluğa iyi gelir. Bakteri ve enfeksiyon riskini azaltır. Demir eksikliğine birebir olan passiflora, mutluluk verir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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