TEM Otoyolu'nda polis araçları birbirine girdi, 3 polis yaralandı

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe son gelişmeler sonrasında merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir?Amine Gülşe ve Mesut Özil ne zaman evlendi? sorularını araştırmaya başladı. Amine Gülşe Özil, başarılı futbolcu Mesut Özil'in eşidir. Gülşe, 2014 Miss Turkey birincisidir, International High School Of The Gothenburg Region okulundan mezun oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin bir de kızları vardır. İşte Amine Gülşe hayatı...