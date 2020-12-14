0
0
0
0
0
0
0
0

Sürücü markete daldı, o anlar kamerada

Küçükçekmece'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca çarptı, sonra da marketin manav reyonuna girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücü markete daldı, o anlar kamerada
14 Aralık 2020 Pazartesi 00:28

Kaza, öğlen saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, aniden aracıyla hareket eden kadın sürücü, bir sokağa girmek isterken önce sokakta park halinde bulunan araca çarptı, ardından da bir marketin manav reyonuna girdi. Bu sırada market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belirledi. Daha sonra kadının ifadesini alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücü yol kenarında beklerken bir anda hareket ediyor ve önce sokakta bulunan bir araca çarpıyor, ardından da marketin manav reyonuna giriyor. Bu sırada manav reyonunun önünde bekleyen iki kişi büyük bir şaşkınlık içerisinde kazayı izliyor. Kaza sonrası kadın sürücü arabadan kendisi çıkıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber