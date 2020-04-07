Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi maske takmalarının zorunlu hale getirildiği bildirildi, Hastanelere makesiz girmek yasaklandı, Maskesiz girmenin yasak olduğu yerler, Maske Takmak genel olarak zorunlu hale getirildi, Maske Takmamnın Cezası Ağırlaştırılacak İşte Detaylar

Sağlık Kuruluşlarına Girişlerde Maske Zorunlu Hale Getirildi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi maske takmalarının zorunlu hale getirildiği bildirildi, Hastanelere makesiz girmek yasaklandı, Maskesiz girmenin yasak olduğu yerler, Maske Takmak genel olarak zorunlu hale getirildi, Maske Takmamnın Cezası Ağırlaştırılacak İşte Detaylar

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde hasta ziyaretlerine ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi. Yazıda, ilgide kayıtlı yazı ile Covid-19 pandemi süresince hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili düzenleme yapıldığı belirtildi. Gelinen süreçte alınan tedbirlere ek yapıldığına işaret edilen yazıda, "Ek olarak; 1. İlgide kayıtlı yazımız ile Mart-Nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlığımızca yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesi, 2. Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, yukarıdaki tedbirlerin ilinizde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" denildi.

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