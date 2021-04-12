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Ölen Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir? 2021

Ölen Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir?, Miras Araştırması Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir, Birçok kişi tarafından merak edilen Ölen kişinin mal varlığı ve mirası hakkında bilgi sahibi olmak bütün mal varlığını ortaya çıkarmak için ne yapılır hepsinin cevabını sizler için derledik İşte Ölen kişinin mal varlığı nasıl bulunur sorunun cevabı haberimizde...

Ölen Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir? 2021
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:28

Ölen Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir?

Birçok kişi tarafından merak edilen Ölen kişinin mal varlığı ve mirası hakkında bilgi sahibi olmak bütün mal varlığını ortaya çıkarmak için ne yapılır hepsinin cevabını sizler için derledik İşte Ölen kişinin mal varlığı nasıl bulunur sorunun cevabı haberimizde...

Miras ile yaşanan haller den bir tanesi de ölen kişinin mal varlığının ne kadar fala oluşu öğrenmektir. ölen kişinin mal varlığının bilinmesi halinde derin bir araştırma yapılması zorunludur . Mirasçıların kendilerine bırakılan taşınır ya da taşınmaz malların varlığını bilmek için bir dizi aşamadan geçmesi şarttır . Bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda detaylı bilgi  aşağıda belirtilmiştir

Miras Araştırması Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir

İnceleme başlatılması söz konusu olduğunda yaşamını yitiren kişinin mal varlığının bilinmesi adına veraset ilamı ya da halk dilinde bilinen ismiyle mirasçılık belgesinin olması muhakkaktır. Fakat size miras kalıp kalmadığı hiç bilinmiyor sa hak sahibi olduğunuz mal varlığının net tutarından hiç yoksa belirli iş yerlerine müracaat ederek miras soruşturması başlatabilirsiniz Bu araştırma vesilesi ile  vefaat eden kişinin mal varlığının tutarını öğrenmeniz mümkündür.

Miras Araştırması Neden Yapılır?

Araştırma hususunun en mühim temel sebebi yaşamını yitiren kişinin mal varlığını bilmenin yanı sıra borcu olup olmadığını muhakak hale getirmek için . Böyle bir hal de  mirasçılar eğer kişinin ödenekleri bulunuyorsa reddi miras işlemi gerçekleştirebilirler

Ölen Kişinin Mal Varlığını Nasıl Öğrenilir?

Ölen kişinin mal varlığını anlamak için aşağıda belirtilen kurumlara müracaat edilebilir;

Bankalar:

Eğer Ölen şahısın az yada çok bir banka hesabı birikimi varsa o bankaya veraset ilamı ve ölüm belgesi ile birlikte tüm mirasçılarıda olmak kaydıyla bakiyeyi alabiliyorlar

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Noterler:

Yaşamıını yitiren kişinin mal varlığının olduğu bankalara tek tek başvuru yapmaktansa bu kurumlara tüm evraklar ile müracaat etmek yerine taşınır/taşınmaz mal fark etmeksizin size miras kalan bütün mal varlıklarına dair rahatlıkla bilgi edinilebilir


Peki, her iki şartta da gerekli lazım olan bu belgeler nelerdir ve nereden temin edilir?

Ölüm Belgesi:

Bu belge hastanece düzenlenerek kaza ya da hastalık kaynaklı vefat eden kişilerin birinci dereceden yakınlarına verilebilir . Ancak, kişi evde ya da hastane haricinde herhangi bir yerde ölmüş ise mutlaka hastaneye götürülmelidir. Çünkü ölüm belgesi sadece doktorlarca düzenlenebilir.

Nüfus Kayıt Örneği:

Miras talep eden kişi kendi şahsına ait düzenletmeli . Nüfus kayıt örneği tüm nüfus müdürlüklerinden çok rahat temin edilebilir.

Veraset İlamı Talep Dilekçesi:

Bu belge halimize uygun şekilde düzenlenmeli ve imzalanarak mirasçılara verilmeli .
Tüm bunların yanında da sıra e-devlet üzerinden de mal varlığı araştırması gerçekleştirilebilir . Bunun için “Veraset İlamı Sorgulama” hizmeti üzerinden sorgulama da bulunabilirsiniz. Sorgulama yapabilmek için sadece T.C. kimlik no ile giriş yapmak gereklidir .

 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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