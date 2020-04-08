Korona Virüs vaka sayıları ve ölüm sayıları Türkiye 08 Nisan Çarşamba 2020

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SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 7 NİSAN 2020 Salı VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 8 Nisan 2020 Çarşamba Korona virüs vaka sayısı, korona virüs VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, Korona virüs vaka sayısı Türkiye Koronavirüs vaka yoğunluğu hangi ilde? Koronavirüs vaka Haritası ve Korona virüs vaka dağılım Haritası iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 8 nisan 2020 Çarşamba Korona virüs İyileşen Hasta Sayısı Son Dakika toplum bilimleri kurulu kuruldu Korona virüs İlacı Bulundu Mu ?



Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1 milyonu aştı malesef.. 223.000 bin civarında test yapıldı İyileşen hasta sayımız toplamda 1582

Sağlık Bakanımızın hatırlayacağınız üzere dün yaptığı basın toplantısında Türkiye'de 223.000 bin civarında test yapıldığını Türkiye Geneli toplam koronavirüs vaka sayısını 34,109 koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaş sayımız toplamda 725 yoğun bakımda durumu kritik olan hasta sayımız 1474 ve Korona virüsü yenerek iyileşen hasta sayımız 1582 olarak açıklamıştı.

Sağlık Bakanımız Sayıları Açıklaynda anında yayımlanacaktır.. sayfayı yenileyiniz F5 Tuşuna basabilirsiniz!!!

BUGÜNKÜ YAPILAN TEST SAYISI:

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:

BUGÜNKÜ ÖLÜM SAYISI:

Sağlık bakanı Fahrettin Koca 07 Nisan 2020 Salı Yani Dün Yaptığı açıklamada;

Toplum bilimleri kurulu kuruldu kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Virüsün özellikleri hakkında tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturmuş durumda fakat konum konu bilim dünyası için yeni bir bunu unutmamak gerekiyor.

KORONAVİRÜS HER YAŞTAKİ KİŞİYE HIZLA BULAŞIYOR

Bilgiler süreç içinde değişime uğramaktadır, cidden gelen ilk veriler sadece yaşlıları daha çok tutan bir hastalık gibi izleri bırakmıştı şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüslere karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi ortaya çıkabilir. baştaki bilgiler doğrultusunda bütün dünyada hastalığın ağırlık grubu bugün kapsamı genişletilmiştir. 60 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olan herkes yüksek risk grubuna dahil edilmiştir ve genç yaşlardaki hastalarında kaybını geriye doğru tarıyor, zincirde pozitif olan insanları hesaplamaya çalışıyoruz. Pozitif bankalarda test sayısı arasındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki başarıdan kaynaklanmaktadır.

Korona virüs Tedavisine Erken Başlamak Çok Önemli

Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu solunum yetmezliği en dikkat çeken tablolardan bu hastalarımıza olabildiğince erkenden tedavi uyguluyoruz ilerleyişi durduramaz sa tedaviye yoğun bakım şartlarında devam ediyoruz son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık.

Korona virüs İlacı Bulundu Mu ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklamasına Şöyle Devam Etti, İlaç tedavisine erken başlamamız ın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilk bulgulara dayanarak dünyanın bu konudaki refleksini beklemeksizin ilacı erkenden temin ettik. Hastalarımıza bugün ücretsiz olarak ulaştırmayı başardık şimdi birçok ülke aynı ilacı temin etmek için uğraş veriyor, sağlık çalışanlarımız tanık olarak tedavi altına alınan hastalarımızı yoğun bakımda olanları sağlıklarına kavuşturmak için tüm fedakarlıklarını ortaya koyuyor, örneği olmayan bu çalışma sonuçlara yansımaktadır.

Türkiye Sağlık Sitemine Verilen Önem Başka Ülkelere Bakınca Çok Daha İyi Anlaşılıyor

İlaç tedavisine erkenden yoğun bir şekilde başlamanın sonuçlarını görüyoruz, bu başarıları mümkün kılan bize her hastamıza sahip çıkman gerektiğinde evde gerektiğinde hastanede uygun şartlarda tedavi ile takibi gerçekleştirme imkanı sunan sağlık sistemimizdir. Sağlık sistemimizin gücü hepimize Güven verecek düzeydedir bakanlığımızın desteği ile halen farklı tedavi alternatiflerinin önünde çalışmalar yürütülmektedir.

Koronavirüs Tedavisi İçin Kök Hücre Plazma Tedavisine Başlıyoruz

Kök hücre tedavisi iyileştir iyileşmiş hastaların kanından hazırlanan plazma tedavisi gibi yöntemler kamuoyunun gündeminde dir bakanlık olarak bu çalışmalara öncülük ediyoruz. Şimdilik araştırma aşamasında olan bu tedavilerin kesin çözüm gibi sunulması yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bakanlığımız bilim adamlarımıza yürütülen aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir. Çalışmaları için de aynı durum söz konusudur. Araştırmaların başarıyla sonuçlanması yönünde umudumuz ve inancımız var fakat uygulama şu andaki ihtiyacımıza cevap verecek hızda gerçekleşmeyecektir.

Korona virüse Karşı Evde Kalın, Kendinizi İzole Edin ve Hastalıklatan Kurtulalım

Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük koz izolasyon kuralıdır. Sosyal mesafe kuralıdır. Temastan kaçınmak hastalarımızın ve temasların kendilerini izole etmesi koşuluyla taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz ve gerektiğinde kendilerine hemen ulaşacağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Hastalıkla mücadelede evde tecrit ve takip ilk ve son adımdır.

Türkiye'de Hastaneler Solunum Cihazları ve Hasta Yatak Sayılarına Göre Yeterlidir

Gerekli olduğunda her hastaya hastanede tedavi ihtiyaç duyan her hastaya yoğun bakım hizmeti ve solunum desteği verecek altyapımız yeterli sağlık çalışanımız var. Hastanede yatışı gereken hastalarımız içinse bütün kaynaklar seferber edilmektedir. Bütün tedbirlerimizi rağmen virüs çoğu kişiye bulaşmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada bunu kontrol altına almak zorundayız birazdan sizinle son 24 saatin verilerinde paylaşmış olacağım. Dedi Ve verileri siz okurlarımızla üst tarafta paylaştık

UYARILARA UY VE EVDE KAL TÜRKİYE

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