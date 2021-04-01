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Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma

Antalya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki şahıs, polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden şahıs, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma
01 Nisan 2021 Perşembe 22:43

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, Veli S'nin çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip, yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S'nin pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun" dediği Veli S'nin, eline aldığı taşı göstererek "Git buradan" diye bağırdığı görüldü. Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu. Olay sonrası Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi'nde ara sokaklardan birinde yakaladı. İşlemleri için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

"NE BİLEYİM, SARHOŞTUM"

Veli S, Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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