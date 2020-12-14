Kayseri ili İncesu İlçesi Çarşı

SEVGİLİ İNCESULULAR

ŞİMDİ DE ÇARŞI DA GEZELİM

Size1960 lı yılların Çarşısını anlatacağım. Lakapları kullanacağım ve söylendiği şekliyle yazacağım.Yaşı benden büyük olanlar daha fazla şeyler biliyorlardır ama ben, belli bir dönemi hafızamda kaldığı şekliyle ifade edeceğim.Yanlış yerleştirme veya hatalı gördüğünüz yerleri hatırlatırsanız

düzeltmeye çalışacağım.Bütün bunları niye yazıyoruz biliyor musunuz? O eski, mütevazi herkesin birbiriyle tanıştığı, yedi geçmişini sayabildiği ama şimdi memleketine gelince anılarını hatırlamak istediği hemşehrisini bulmaya çalışan insanımızın mazisini taze tutmak için.

Eskiden Kayserlilere kızardık yiğenim Yillimisin? Köylümüsün?

diye sorarlardı.Malesef ihtiyaç fazlası yapılan Toki konutları İncesuya göçü artırdı bizde Kayserliler gibi yerliyi arar olduk.

Kimseyi dışlamak için söylemiyorum ama bir başkadır benim memleketimin insanı!

Hırsızlığın,kan davasının,kavgaların,uyuşturucu kullanımının,kadın ticaretinin olmadığı ilçemin;tv ekranlarında

istenmeyen olaylardan dolayı

isminin geçmesi bizi rahatsız ediyorda ondan.

Sevgili Hemşehrilerim; Sizlere

Şimdi Çarşıyı anlatacağım

İstiklal Caddesi; Kara Mustafa

Paşa ilkokulunun ordan başlıyo-

rum.İlk dükkan Mestavın Hacı Amcanın yeri; aslında mağaza

demek daha doğru,Düğünlerin

düzenlerinin dizildiği, kaliteli kumaşların ve ayakkabıların satıldığı, ayrıca bazı bakkalıye

çeşitlerinin olduğu bir dükkan.

Hacı Amca da şahsına münha

sır prensipli düzgün bir esnaf.

Elli metre kadar ilerleyince

sağda Etyemez çıkmazında

Yaşar Hayırla MustafaErciyesin