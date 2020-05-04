Instagram fenomeni olmanın yolları! İşte Instagram fenomeni olmak için yapmanız gereken 5 Şey!

Instagram, sosyal medyanın belki de en yalın hali. “Bir resim binlerce kelimeye bedeldir” özdeyişinin gerçek hayatta

karşılık bulmuş hali olan bu mecra, kendi fenomenlerini çoktan yarattı. Ancak bu fenomenler, belki de tüm sosyal

medyanın en ünlü fenomenleri konumundalar. Siz de Instagram fenomeni olmak istiyorsanız, aslında yapmanız

gerekenler çok basit. İşte Instagram fenomeni olmak için yapmanız gereken 5 Şey!





1- Instagram'ınızı Geliştirmek

Akılda kalıcı ve basitçe hatırlanabilen bir Instagram ismi seçin. Paylaşacağınız içerikleri düşünün. Seçeceğiniz isim içeriklerle ilgili olmalı veya onları çağrıştırmalı. İsimde özel karakter kullanmaktan çekinmeyin. Artistik bir profil fotoğrafı kullanın. Bir tema seçin ve içeriklerinizi ona göre planlayın. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

Yemek yemeği seviyor muyum? Bu tarz fotoğraflar mı paylaşacağım?

Moda, kıyafet gibi konulara mı odaklanacağım?

Teknolojik cihazlar veya teknoloji temalı içerikler mi üreteceğim?



2- Yaratıcı Fotoğraflar ve Videolar Paylaşma

Instagram filtrelerini iyice öğrenin. Renklerle oynayın ve efektleri karıştırın. Ayrıca başka fotoğraf düzenleme programlarından yardım alabilirsiniz. Çok sayıda fotoğraf çekin, ancak en iyilerini paylaşın. Yeni açılar, renkler, kombinasyonlar deneyerek artistik fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca süregiden bir hikaye paylaşabilirsiniz. Örneğin; o anda devam etmekte olan tatiliniz v.b. gibi. Fotoğraflarınıza alakalı ve yaratıcı başlıklar bulun. Instagram Hikayeler özelliğini aktif olarak kullanın.



3- Topluluk Oluşturun

Hashtag'ler ile nelerin trend olduğunu görün ve bu hashtagleri kendi fotoğraflarınızda kullanın. Doğru hashtag'i kullanmak kazandırır! Örneğin; “#teknoloji” hastag'i ile birlikte “#teknolojihayat”, ““#teknolojizirvesi” gibileri de olacaktır. Bunları gözden kaçırmayın. Diğer kişileri mutlaka takip edin ve yorum yazın. Instagram hesabınızı Facebook'unuz ile bağlarsanız başlangıçta birçok takipçiniz olacaktır. Takipçilerinizi, arkadaşlarını tag'lemeleri için cesaretlendiren iletiler yazın. Ayrıca lokasyon bazlı geotagging özelliğini kullanmaları için takipçilerinizi teşvik edin.



4- Takipçilerinizle Bağlantıda Kalmak

Düzenli olarak güncel kalın. Ne kadar çok içerik paylaşırsanız o kadar iyi. Gönderilerinizde bir konuşma başlatır gibi içerikler paylaşabilirsiniz. Yorumlar yağmur gibi yağacaktır. Ayrıca “@” sembolü ile isimlerini ekleyerek size yorum yazanlara cevap verin. Diğer Instagram kullanıcılarından başlıklarınızda bahsedin. Bu bir soru şeklinde olabilir. Örneğin; “Bu gönderim hakkında ne düşünüyorsun @Beyazgazete?” gibi. Ayrıca ödüllü yarışmalar düzenleyerek kitlenizi daha sadık kılabilirsiniz.



5- Kendiniz Olun, Özgün Olun!

Yukarıda sayılan tüm ilkeler ve taktikler sizi Instagram'da yukarılara taşıyacaktır, yalnız bir şartla! Profilinizi tepeden tırnağa tasarlarken kendiniz olmalısınız. Başka bir deyişle yapmacıklıktan kaçının ve attığınız her adım sizin bir parçanız olsun. Gönderileriniz kişiliğinizi ve duruşunuzu yansıtmalı. İçinize sinmeyen iletileri ve içerikleri göndermeyin. Unutmayın, başarı süreklilik ve sürdürülebilirlikten geçer. Bunları ancak kendinizi yansıtan içerikler paylaşarak sağlayabilirsiniz.