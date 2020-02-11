İlk kez bir bakan bürokratlarına hediye gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığındaki bürokratlar bugün İlk defa karşı karşıya kaldıkları bir durum ile mesai gününe anlamlı bir başlangıç yaptı.

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 bakan yardımcısı, 16 genel müdür ve 2 bağımsız daire başkanına, çalışmalarındaki başarıdan dolayı Teşekkür etmek ve daha çok motive etmek amacıyla küçük bir hediye gönderdi.

Sabah masalarında bu hediyelerle karşılaşan bürokratlar şaşkınlık yaşadı ve Kamu yönetiminde ilk kez bir bakan, çalışma arkadaşı bürokratlarına hediye gönderdi.

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