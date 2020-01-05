İçişleri Bakanlığı 2019- 2020 Yılı Doğum ve İsim İstatistikleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce araştır ma verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek ve 575 bin 530 kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek doğdu.

8 BİN YUSUF, 13 BİN ZEYNEP BEBEK POPÜLER OLDU!

2019 senesinde doğan erkek bebeklerden 8 bin 816'sına Yusuf, 7 bin 713'üne Eymen, 6 bin 857'sine Miraç ismi verildi.

Kız bebeklerden 13 bin 420'sine Zeynep, 8 bin 586'sına Elif, 6 bin 886'sına da Defne ismi verildi.

Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebekler için, Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ise kız bebekler için en çok verilen adlar arasında oldu

EN ÇOK KULLANILAN 2020 YILI İSİMLERİ MEHMET VE FATMA

Türkiye genelindegeçtiğimiz yıl içerisinde de erkeklerde en fazla 1'inci isim 2 milyon 737 bin 31 ile 'Mehmet' ismi oldu.

Mehmet'i 2 milyon 68 bin 92 ile 'Mustafa' ve 1 milyon 724 bin 223 ile 'Ahmet' ismi devam ettirdi.

Kadınlarda en çok tercih edilen ad ise 2 milyon 678 bin 292 ile Fatma oldu.

Bu ismi 2 milyon 33 bin 814 ile 'Ayşe' ve 1 milyon 594 bin 873 ile 'Emine' ismi takip etti.

Erkeklerde bu isimleri, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan ismi takip etti.

BU İSİMLER NADİREN KULLANILIYOR SADECE BİR KİŞİDE VAR

Bazı isimler ise sadece bir kişide mevcut oluyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listede yer aldı.