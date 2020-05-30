Fahrettin Koca’dan Türkiye’yi Heyecanlandıran Duyuru

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı yaptığı son dakika açıklamasıyla Türkiye’yi heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs yasaklarının birçoğunun kaldırıldığını açıklamasından sonra sürpriz bir duyuru da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.



Bakan Koca’nın Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı duyuru Türkiye’yi sevindirdi.

Koronavirüs ile mücadelede en son verileri açıklamak için kameralar karşısına geçen Bakan Koca Türkiye’deki corona virüsü salgınında son durumu açıkladı. Yeni verilere göre son 24 saat içinde bin 182 yeni vaka tespit edildi ve 30 can kaybı yaşandı. Bugün açıklanan günlük vaka verilerinde 27 Mayıs’taki verilere göre artış yaşandığı gözlemlendi.



TÜRKİYE’Yİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA Bakan Koca az önce yaptığı açıklama ile Koronavirüs testi yapılan vatandaş sayısının dünya ortalamasının üzerine çıktığını duyurdu. Bakan Koca verilerle birlikte paylaştığı mesajında şunları ifade etti: Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. dedi.