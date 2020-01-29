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Elazığ'lı Salih'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmekti Tabutunu Erdoğan Taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'da gözyaşlarını tutamadığı cenaze namazında yaşananlar, Cumhurbaşkanı, “Tamam ama ben çocuğun cenazesini taşımak istiyorum” demiş. Ondan sonra da tabutu omuzlayıp bir süre taşımış." Detaylar Haberde...

Elazığ'lı Salih'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmekti Tabutunu Erdoğan Taşıdı
29 Ocak 2020 Çarşamba 00:42

Elazığ'lı Salih'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmekti Tabutunu Erdoğan Taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'da gözyaşlarını tutamadığı cenaze namazında yaşananları, Salih'in babası anlattı .

Salih'in hayali Cumhurbaşkanı'nı görmekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi Yasa boğan 6.8 lik Elazığ Depreminde merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze törenine katılmıştı.

Salih'in hayali Cumhurbaşkanı'nı görmekti

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Depreminde hayatlarını kaybeden anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.

Salih'in hayali Cumhurbaşkanı'nı görmekti

Salih'in hayali Cumhurbaşkanı'nı görmekti

 

Muhammet Salih Civelek’in babası Hüseyin Civelek şunları söyledi:

"Hüseyin Civelek de enkaz altından yaralı olarak çıkarılmış. Ancak eşi Ayşegül ile oğlu Muhammed Salih’i kurtaramamış. Erdoğan’ın cenaze namazını kılıp acısını paylaşması onu daha da mahzun etmiş. Nedenini sordum. Anlattı.

SALİH CUMHURBAŞKANINI GÖRMEK İSTİYORDU

“Cumhurbaşkanımızı ailece çok seviyorduk. Ama özellikle Salih çok seviyordu. Sevdiği Cumhurbaşkanı onun cenazesine geldi. Salih Cumhurbaşkanı’nı canlı olarak görmeyi çok istiyordu. ‘Baba ben de cumhurbaşkanı olmak istiyorum’ diyordu. Ayrı bir sevgisi vardı. Ama canlı görmesi nasip olmadı. Cenazesine geldi. Cumhurbaşkanı’nın ağlaması ise beni çok mahzun etti”

ERDOĞAN TABUTU TAŞIMAK İSTEMİŞ

Selvi daha sonra cenazenin taşınmasıyla ilgili geçen hadiseyi şöyle anlatıyor:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazını annenin tabutunun başında kılmış. Namazdan sonra aile yakınları Erdoğan’a “Tabutu alalım efendim. Cenazeyi Harput’a götüreceğiz. Orada defnedeceğiz” demişler. Cumhurbaşkanı, “Tamam ama ben çocuğun cenazesini taşımak istiyorum” demiş. Ondan sonra da tabutu omuzlayıp bir süre taşımış."

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Erdoğan #Recep #tayyip #Elazığ #sivrice
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