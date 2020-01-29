Elazığ'lı Salih'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmekti Tabutunu Erdoğan Taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi Yasa boğan 6.8 lik Elazığ Depreminde merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze törenine katılmıştı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Depreminde hayatlarını kaybeden anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.

Muhammet Salih Civelek’in babası Hüseyin Civelek şunları söyledi:

"Hüseyin Civelek de enkaz altından yaralı olarak çıkarılmış. Ancak eşi Ayşegül ile oğlu Muhammed Salih’i kurtaramamış. Erdoğan’ın cenaze namazını kılıp acısını paylaşması onu daha da mahzun etmiş. Nedenini sordum. Anlattı.

SALİH CUMHURBAŞKANINI GÖRMEK İSTİYORDU

“Cumhurbaşkanımızı ailece çok seviyorduk. Ama özellikle Salih çok seviyordu. Sevdiği Cumhurbaşkanı onun cenazesine geldi. Salih Cumhurbaşkanı’nı canlı olarak görmeyi çok istiyordu. ‘Baba ben de cumhurbaşkanı olmak istiyorum’ diyordu. Ayrı bir sevgisi vardı. Ama canlı görmesi nasip olmadı. Cenazesine geldi. Cumhurbaşkanı’nın ağlaması ise beni çok mahzun etti”

ERDOĞAN TABUTU TAŞIMAK İSTEMİŞ

Selvi daha sonra cenazenin taşınmasıyla ilgili geçen hadiseyi şöyle anlatıyor:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazını annenin tabutunun başında kılmış. Namazdan sonra aile yakınları Erdoğan’a “Tabutu alalım efendim. Cenazeyi Harput’a götüreceğiz. Orada defnedeceğiz” demişler. Cumhurbaşkanı, “Tamam ama ben çocuğun cenazesini taşımak istiyorum” demiş. Ondan sonra da tabutu omuzlayıp bir süre taşımış."

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