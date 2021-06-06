Deniz salyası (müsilaj) nedir? Neden oluşur?

MÜSİLAJ Nedir? Müsilaj NEDEN OLUŞUR? Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj), deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinliğini artırıyor. Bu durum balıkçıların avlanmasını engellerken, denizdeki canlı çeşitliliğinin de azalmasına neden oluyor. Özellikle şubat ayından itibaren yoğunluğunu gözle görülür şekilde artıran müsilaj için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir eylem planı hazırlanıyor. Peki, Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj neden oluşuyor? MÜSİLAJ EYLEM PLANINDA NELER YER ALMALI?
Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Deniz'ini tamam kaplamasıyla gündeme geldi. Bir doğa olayı olan müsilaj bu yıl neden bu kadar arttığı merak ediliyor.
DENİZ SALYASI NEDİR?
Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.
Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.
MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?
Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:
-Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.
-İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.
-Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.