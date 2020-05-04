Çipli Kimlik Almak İçin Son Günler: Bunu Yapmayan Yandı …

Çipli Kimlik Almak İçin Son Günler, Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?, Kimlik kartı başvurusunu kim yapabilir?, Hangi biometrik veriler alınır?, Kimlik kartında fotoğraf bulundurma yaşı kaç?, Kimlik kartının bedeli nedir?,Doğum nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?, Kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir? Kimlik kartı nereye teslim edilir?, Kimlik kartı başvurusu nasıl takip edilir?, PIN değiştirme ve kart kontrol işlemleri nasıl yapılır? Soruların Cevabı Haberde

Yeni kimlik kartlarının çıkmasıyla birlikte vatandaşlar gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını merak

ediyorlar. Peki yeni kimlik kartı almak için gereken belgeler nedir? Verilen şifre zarfı ne işe yarıyor?

İşte yeni kimlik kartları ile ilgili merak edilen her şey Çipli kimlik ya da yeni kimlikler dağıtılmaya

başladı.

Kimlikler de artık teknolojiye uydu. Yeni çipli kimlik kartı başvurusu devam ediyor. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartı, online randevu sistemi

aracılığıyla sıra beklemeden alınabiliyor.

Peki yeni çipli kimlik kartı için gerekli belgeler ne? Şifre zarfı ne işe yarıyor? Kaybederseniz ne olur? Kimlik kartı başvurusu

nasıl yapılır? Kimlik karti basvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portali üzerinden ya da Çagri Merkezi araciligiyla

randevu alinarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt disinda ise dis temsilciliklere yapılır.

Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Kimlik kartı başvurusunu kim yapabilir?

On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

Hangi biometrik veriler alınır?

Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır. Kimlik kartında kullanılacak olan fotoğrafın özellikleri nasıl olmalı? Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

Kimlik kartında renkli fotokopi fotoğraf kullanılabilir mi?

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

Kimlik kartında fotoğraf bulundurma yaşı kaç?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Kimlik kartının bedeli nedir?

2016 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

Doğum nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?

Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

Nüfus cüzdanı ve yerleşim yeri adresi olmaması halinde kimlik kartı nasıl alınır?

Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.

Kimliği kanıtlayacak belge ibraz edemeyen erginlere kimlik kartı nasıl düzenlenir?

On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.

15 yaşını tamamlamayanların başvurularını kimler yapar?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.15 yaşını tamamlayanlarınkini kimler yapar? On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvurması gerekmektedir.

Kimlik kartı teslim edilinceye kadar kimliği ispatlamaya yarayacak belge nasıl kullanılır?

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

Kimlik kartı başvurusu nasıl takip edilir?

Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

Kimlik kartı nereye teslim edilir?

Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

PIN değiştirme ve kart kontrol işlemleri nasıl yapılır?

Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. Kimlik kartının geçerlilik süresi nedir? Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır.