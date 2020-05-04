Canlı Yayına Bağlanan Kadından Şok Soru! Zina Yaptım, NASIL AFFEDİLİRİM Diye Sordu İşte Detaylar

TRT 1’in sabah programına ‘İyi Fikir’e konuk olan Prof. Dr. Cevat Akşit, izleyicilerin sorularını yanıtlandırdı.TRT 1’in sabah programına ‘İyi Fikir’e konuk olan Prof. Dr.Cevat Akşit, izleyici soruları üzerine evlilik, aldatma, zi-nayla ilgili tavsiyede bulundu, Canlı Yayına Bağlanan Kadın Zina Yaptım, NASIL AFFEDİLİRİM DİYE SORDU: Bakın Ne Yanıt Aldı…...

Zinanın hükmü İslam'da açıktır. Suçunu hakimin huzurunda dört defa ayrı ayrı itiraf ederek cezanın verilmesini isteyen veya dört şahidi

bulunan birisi hakkında karar verilir. Şayet bu insan evli ise recm cezası, bekar bir insan için ise verilecek karar recm değildir, yüz

değnek sopa vurulur.







(Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın!) [Enam 151]

Buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, onlarla tokalaşmayın demektir.



Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.) [R. Nasıhin]



(Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.) [Taberani]



(Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi [güzelliği, çekiciliği, albenisi] ve sevgisi gider, soğukluk başlar.) [İ. Neccar]



(Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim.) [İ.Hibban]



Resmi boşanmada imam nikâhı ne oluyor?) sorusuna, Bir insan karısına ‘boş ol’ dediyse nikâh kalmaz. Bu aşamadan itibaren üç âdet görünceye kadar kadın kocasına halen bağlıdır. Yani başkasıyla nikâh tutmaz. Dinen zi-na olur. dedi. Başımdan zi-na geçti. Nasıl arınırım?) Allah’ın affetmeyeceği günah yok. Evli kişinin zi-na etmesi durumunda din uygulanacak olsa ölüm. Kadının da erkeğin de. Bekâr ise ölüm değil ama sopa yer. 43 yaşında eşim, 22 yaşında bir kızla ilişkiye girdi. Onu da beni de bırakmıyor).Büyük haram işlemiş.Ama kocasını bırakmasın. Küsüp de ayrı yatmasın.Gel dediği zaman yatağına gitsin İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebiliyor. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar.”(Nisa, 4/48,116) buyurarak, hangi günah olursa olsun affedebileceğini bildirmektedir. Kitaplarımız da canı gönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allah Teala, “Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun.” (Tahrim, 66/8) buyurarak, yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder. Ayette geçen nasuh tövbe ise şöyledir: 1. Allah’a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah’a sığınmak ve pişman olmak. 2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak. 3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair bir karar içerisinde olmak. 4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek. Bir rivayette de “Nasuh Tövbe” şöyle tarif edilmiştir: “- Günahlara pişmanlık. – Farz ibadetleri yapmak. – Zulüm ve düşmanlık yapmamak. – Kırgın ve küskünlerle barışmak. – Bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek.” (bk. Kenzü’l-Ummal, II/3808) İnşallah bu şartları yerine getirirsek Allah’ın tövbelerimizi kabul edeceğinden ümitli oluruz. Ancak insan her zaman korku ve ümit içerisinde olmalı. Ne ibadetlerimize güvenip övünebiliriz, ne de günahlarımızdan ümitsizliğe düşebiliriz. “Ben çok iyiyim, bu işi hallettim.” demek ne kadar yanlışsa, “Ben bittim, beni Allah kabul etmez.” demek de o kadar yanlıştır. Ayrıca, suçunu anlayıp tövbe edip, Allah’a sığınmak da büyük bir ibadettir.

Zina'ya yaklaşmayın. Zira o, tam bir iğrençliktir, pek kötü bir yöneliştir."İsra 32 Zinanın Tanımı Zinâ; evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı cinsel ilişkidir.

Bu tariften anlaşılacağı üzere, bekâr veya evli olarak bekârla yapılacak cinsel ilişki zina olduğu gibi, evli ile yapılacak cinsel ilişki de zinadır. Hatta fâhişe/hayat kadını! ile yapılan cinsel ilişki de zinadır. Zina Allah'a ortak koşmanın ve insan öldürmenin ardından gelen üçüncü büyük günahtır.



ZİNAYA GENEL BAKIŞ

Zinâ; genelde vücûdun erotik organlarını teşhir, şehvetle bakışma ve gizli buluşma gibi haramlarla başlayan ve çok defa yalan, aldatma ve içki gibi haramlarla bağlantılı olarak sonuçlanan îmanı eritici bir haramdır.

Zinâ; toplumun ana kurumu olan aile müessesesinin kutsiyetini zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunu gideren ve sonuç olarak da neslin bekasını tehdit eden bir haramdır.

Zinâ; cemiyette kadın ticaretini başlatan, geliştiren ve topluma giderek artan oranda fâhişeler salan bir haramdır.

Zinâ; yaygınlaşması, sanatı, edebiyatı, ilmi, siyaseti, yönetimi ve askerî stratejiyi olumsuz yönde etkileyen bir haramdır.

Zinâ; sebep olduğu ana-baba ve akraba şefkatinden yoksun, hırçın ve nesebi gayr-ı sahih çocuklarla toplumun problemlerini artıran bir haramdır.

Zinâ; bizzat zinacılar arasında kin ve nefret doğuran, onların bağlı bulunduğu aileleri için de bir namus lekesi olarak ihtilâflara, kavgalara ve hatta cinayetlere sebep olan bir haramdır. Zinâ; bir çok bedenî ve rûhî hastalığın da kaynağı olan bir haramdır.

Zinâ; düzensiz harcamalara, iş gücü israfına ve isabetsiz teşebbüslere ve çok yönlü nefsanîliğe yönelterek fakirlik doğuran bir haramdır.

Özetlersek deriz ki zinâ; ferdî, ailevî ve içtimaî/sosyal hayatı çökertici ve tövbesizler için âhiret azabına uğratıcı bir haramdır.