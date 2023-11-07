Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi, Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları, küçükbaş yemleri, yem katkıları, kanatlı grubu yemleri fiyat listesi Köye dönüş projesi kapsamında köye yerleşmeyi planlıyor iseniz 2 yıl geri ödemesiz hayvan kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de yem alabilirsiniz. En İyi Besi Yemi Hangisi?, 1 Çuval Yem Kaç TL? İçeriğimizden yem firmalarının tüm güncel yem liste fiyatlarını görebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2024 (GÜNCEL) EN UYGUN FİYATLAR

Bilinçli hayvancılık yapılması adına dikkat edilmesi gereken teknik konular vardır. Bu konulardan bir tanesi de hayvanların beslenmesidir. Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağını yoksa süt elde etmek amacı ile mi bakılacağına dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş yemi satan bir çok firma bulunuyor. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’ nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının fiyat listesine ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Besi Yemi

Kasaplık sektöründe kullanılacak olan sığırların yerleşmesi amacı ile verilen yemleri anlatmaktadır . Hayvanlara verilecek olan otların taze değil, soldurularak verilmesi şartı aranmaktadır. Genç hayvanların besiye alınması daha mantıklı olmaktadır. Besiye almak için en ideal süre, sütten kesim sonrası olan dönemdir. Hayvanların besicilik için kullanılabilmeleri için et tutma özellikleri ve vücut yapıları gelişmiş olmalıdır. Hayvanlar için yapılacak olan ahırların ideal şartlarda olması gerekmektedir. 50 kilo fiyatına oranlanacak yem miktarı 1 kilogramdır. Yani canlı hayvan ağırlığı 100 kg olan bir hayvana günde 2 kilogram yem karması verilmelidir. Alınacak yemlerde fiyattan ziyade kaliteye dikkat edilmelidir. Verim elde edilebilmesi adına kaliteli yemler tercih edilebilmelidir. Hayvanlara her dönemde kar yem verilmeli ve yem kaplarının hijyenik olmasına özen gösterilmelidir. Yemler besin değerleri bakımından yüksek kapasiteye sahip olmalıdır. Yeni ve 1 haftalık yemler karma olarak hayvanlara verilebilir. Hayvanlara ihtiyaç duyacakları oranda su verilmesi de bu anlamda önemlidir. Maliyetlerin azaltılması için kaba yem de verilebilir. Bu aşamalardan sonra hayvan gelişimleri düzenli olarak incelenmelidir. Gelişimleri yavaş olan hayvanlar için yeni taktikler uygulanmalıdır.

Süt Yemi

Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir. Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir. Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır. Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır. 2, 5 litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır. Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir. Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir. Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır. Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir. İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır. Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir.

Tarım Kredi Yem

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır.

Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir.Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

2024 yılı Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları’nı sizlere listeledik. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının tüm güncel yem liste fiyatlarını görebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş hayvan yemi fiyatları 2024 yılı için en güncel listesi ile açıklanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer firmalar büyükbaş yem üretimi konusunda hizmet vermekte olup büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek yemlerin fiyatları sıklıkla araştırılmaktadır. İçeriğimizde Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi 2024, en ucuz CP, Torku, Pro Yem, Abalıoğlu yem fiyat listesi en iyi besi yemi hangisi, 1 çuval yem kaç TL, Tarım kredi besi yem fiyat listesi 2024 hakkında tüm güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

1 KG YEM FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

1kg yem fiyatları şu şekildedir;

Buzağı başlangıç yemi: 17,90 TL/kg

Buzağı büyütme yemi: 20,00 TL/kg

Sığır süt yemi standart: 25,00 TL/kg

Tarım Kredi Nedir?

Tarım kredisi, ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ekonomik kalkınmaya destek olan çiftçilere özel olarak tahsis edilen bir bankacılık türüdür. İhtiyaç kredisi gibi ürünlere göre faiz oranları daha düşüktür . Bunun sebebi tarımın ve çiftçilerin ülke çıkarları için önemli bir konumda durmasıdır.

Tarım Kredi’de Hangi Ürünler Satılmaktadır?

Tarım Kredi Kooperatifleri; gübre, karma hayvan yemi, motorin, bitki koruma ürünleri (zirai mücadele ilaçları), kömür, büyük ve küçükbaş hayvan, tohumluk, tarımsal alet-makine gibi tüm tarımsal girdi ihtiyaçları ile gıda ve zaruri tüketim maddelerini yüksek kalite ve uygun fiyatlara satmaktadır.

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Listesi 2024

Fiyat araştırmasına başlamadan önce hangi yem türünün hangi dönemde kullanıldığı iyi öğrenilmeli ve hayvanın durumuna uygun yem satın alınmalıdır. Büyükbaş hayvan yemi fiyatları alınacak yem türüne göre değişecektir. Aşağıda tüm yem fabrikalarının ve markaların ürettiği yem fiyatları listelenmiştir.

Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2024 (Besi ve Süt)

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.

Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2023 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır. Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır. Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir. Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir. Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.

Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır. Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.

Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir. Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Ayrıca Tarfin uygulamasını indirerek yem fiyatlarını inceleyerek, peşin ya da vadeli alımı yapabilirsiniz.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim konularından olan yem bitkileri üretimine destek vermektedir. Yonca, korunga, tek yıllık, mısır, mera ve çayır üretimi konularında dekar başına destek verilecektir. Ayrıca patates siğili görülen alanlarda desteklere ek olarak %50 oranında bir destekleme ödemesi daha yapılacaktır.

Yem fiyatları 2023 Yılı Zamlı Fiyatlar Güncel Liste

Yem fabrikaları, bugünden geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler.

Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 23 ile 29 lira zam yapıldı. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 220 ile 277 TL, besi yemleri de ortalama 206 ile 232 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil. Yem fiyatlarına ve gübre fiyatlarına Aralık ayında zam geldi. ABD doları 27,74 TL, Euro ise 29,90’ler düzeyine çıktı. Kurlarda yukarı yönlü bu aşırı oynaklık yem fiyatlarının da sürekli artmasına neden oluyor.

Tür Kilogram 1 KG Çuval BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 50 KG 17,90 TL 895,00 TL BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 50 KG 20,00 TL 1.000,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ STANDART 50 KG 25,00 TL 1.250,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ 18 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ 18 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ 19 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ ENERJİ 19 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ 20 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ 21 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ 1 E 1 MİX 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR SÜT YEMİ EKSTRA 50 KG 17,90 TL 895,00 TL DÜVE YEMİ 50 KG 17,90 TL 895,00 TL KURU DÖNEM YEMİ 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR BESİ YEMİ STANDART 50 KG 25,00 TL 1.250,00 TL SIĞIR BESİ YEMİ GELİŞTİRME 50 KG 25,00 TL 1.250,00 TL SIĞIR BESİ YEMİ BİTİRME 50 KG 17,90 TL 895,00 TL SIĞIR BESİ YEMİ TAHIL MİX 50 KG 19,40 TL 970,00 TL KUZU BÜYÜTME YEMİ 50 KG 19,40 TL 970,00 TL KUZU BESİ YEMİ ENERJİ 50 KG 17,90 TL 895,00 TL TOKLU BESİ YEMİ 50 KG 17,90 TL 895,00 TL TOKLU BESİ YEMİ 50 KG 17,90 TL 895,00 TL KUZU Besi EKSTRA YENİ ÜRÜN) 50 KG 17,90 TL 895,00 TL KOYUN SÜT YEMİ 50 KG 18,40 TL 920,00 TL KOYUN SÜT YEMİ 50 KG 18,40 TL 920,00 TL KEÇİ SÜT YEMİ 50 KG 18,40 TL 920,00 TL KEÇİ SÜT YEMİ 50 KG 18,40 TL 920,00 TL

EN DÜŞÜK VASIFLI SÜT YEMİ 1250, BESİ YEMİ İSE 1260 TL OLDU

Yem fabrikaları, bugünden geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler.

Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 20 ile 25 lira zam yapıldı. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 1240 ile 1250 TL, besi yemleri de ortalama 1230 ile 1240 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil.

Navlun ve bayi karı ile birlikte en düşük vasıflı süt yemi ortalama 1270 ile 1280 TL, yine en düşük vasıflı besi yemleri de 1260 ile 1270 TL oldu.

Yem fiyatlarına gelen zam sonrasında, besi yemlerine 20-25 TL/çuval da zam geldi. Aralık ayı itibariyle son 12 aylık zam oranı yüzde 80’i geçti.

Büyükbaş Yem Fiyatlarını Kim Belirler?

Büyükbaş yemleri kendi içerisinde süt yemi ve besi yemi olarak ikiye ayrılmakta olup fiyatlar da buna göre farklılık gösterir. Büyükbaş yem fiyatları ile ilgili gerekli destek Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanmakta olup bu imkandan yararlanmak için il ve ilçe müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Müdürlükleri’ne müracaat etmek gerekir.

Tarım kredi kooperatifi ile özel yem firması fiyat politikası değişkenlik gösterebilir.

Tarım Kredi haricinde yem üretimi ve satışı yapan birçok firma bulunmaktadır. Bunlar arasından seçim yaparken en uygun ve kaliteli olan yemleri tercih etmek gerekir.

Büyükbaş Yem Fiyatlarını Kim Belirler?

Büyükbaş yemleri kendi içerisinde süt yemi ve besi yemi olarak ikiye ayrılmakta olup fiyatlar da buna göre farklılık gösterir. Büyükbaş yem fiyatları ile ilgili gerekli destek Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanmakta olup bu imkandan yararlanmak için il ve ilçe müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Müdürlükleri’ne müracaat etmek gerekir.

Tarım kredi kooperatifi ile özel yem firması fiyat politikası değişkenlik gösterebilir.

Tarım Kredi haricinde yem üretimi ve satışı yapan birçok firma bulunmaktadır. Bunlar arasından seçim yaparken en uygun ve kaliteli olan yemleri tercih etmek gerekir.

Büyükbaş Besi Yemi Fiyatları 2024 Listesi

Fiyat araştırmasına başlamadan önce hangi yem türünün hangi dönemde kullanıldığı iyi öğrenilmeli ve hayvanın durumuna uygun yem satın alınmalıdır. Büyükbaş hayvan yemi fiyatları alınacak yem türüne göre değişecektir. Aşağıda tüm yem fabrikalarının ve markaların ürettiği yem fiyatları listelenmiştir.

Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2024 (Besi ve Süt)

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.

Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2024 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

Buzağı başlangıç yemi pelet 1 Kilosu 5,29 TL Çuval fiyatı 243 TL

Buzağı büyütme yemi pelet 1 Kilosu 5,13 TL Çuval fiyatı 256,50 TL

Sığır süt yemi standart pelet %13,62 artışla 4.612 TL Çuval fiyatı 230,61 TL

Sığır süt yemi 18- pelet 1 Kilosu 5,32 TL Çuval fiyatı 266,00 TL

Sığır süt yem 18-toz %14,97 1 Kilosu 5,10 TL Çuval fiyatı 255,00 TL

Sığır süt yemi 19-toz %14,57 artışla 4,843 TL Çuval fiyatı 242,17 TL

Sığır süt yemi enerji 19 pelet %14,57 artışla 4,866 TL Çuval fiyatı 243,29 TL

Sığır süt yemi 20- pelet/ granül Çuval fiyatı 259,00 TL

Sığır süt yemi 21 pelet %14,29 artışla 4,948 TL Çuval fiyatı 247,41 TL

Sığır süt yemi 1E- Mix pelet- 1 Kilosu 5,85 TL Çuval fiyatı 292,50 TL

Sığır süt yemi Ekstra -pelet %11,77 artışla 5,756 TL Çuval fiyatı 287,79 TL

Düve yemi -pelet %12,28 artışla 4,646 TL Çuval fiyatı 232,28 TL

Kuru dönem yemi pelet %12,20 artışla 4,672 TL Çuval fiyatı 233,60 TL

Sığır besi yemi standart pelet %12,90 artışla 4,465 TL Çuval fiyatı 223,27 TL

Sığır besi yemi standart toz %12,76 artışla 4,505 TL Çuval fiyatı 225,26 TL

Sığır besi yemi geliştirme pelet 1 Kilosu 4,86 TL Çuval fiyatı 243,00 TL

Sığır besi yemi geliştirme toz 1 Kilosu 4,79 TL Çuval fiyatı 239,50 TL

Sığır besi yemi bitirme pelet 1 Kilosu 4,94 TL Çuval fiyatı 247,00 TL

Sığır besi yemi bitirme toz %12,52 artışla 4,573 TL Çuval fiyatı 228,63 TL

Sığır besi yemi tahıl/mix- pelet-granül %12,78 artışla 4,852 TL Çuval fiyatı 242,58 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır. Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır. Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir. Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir. Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır. Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.

Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır. Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.

Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir. Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Ayrıca Tarfin uygulamasını indirerek yem fiyatlarını inceleyerek, peşin ya da vadeli alımı yapabilirsiniz.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim konularından olan yem bitkileri üretimine destek vermektedir. Yonca, korunga, tek yıllık, mısır, mera ve çayır üretimi konularında dekar başına destek verilecektir. Ayrıca patates siğili görülen alanlarda desteklere ek olarak %50 oranında bir destekleme ödemesi daha yapılacaktır.

Özlem 2024 Yılı Yem Fiyatları

Firma 1980’den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim yapan firmanın fiyat listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Fiyatları 2024 aşağıdaki gibidir:

Malkara Yem Fiyatları Güncel Listesi

1973 yılından beri büyükbaş hayvan yemi üretimi ve ithali yapan Malkara Kar Yem, 60.000 metrekarelik arsa üzerine kurulu fabrikasında hizmet vermeye kesintisiz devam etmektedir.

Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretim yapmaktadır. Büyükbaş hayvanlarınız için güvenilir ve sağlıklı yemler üreten Malkara Kar Yem Fiyat Listesi şu şekildedir

Tariş Konya Birinci Küçükbaş Yem Fiyatları 2024

1959 yılından beri Kurumsal kimliği ile ön plana çıkarak; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretip pazarlayan Tariş Konya, Buzağı ve Sığırlarınız için en kaliteli ve besleyici yemleri sunmaktadır. 2024 yılı itibariyle geçerli olan Tariş Konya Yem Fiyatları da zamlanmış durumda.

Torku Yem Fiyat Listesi 2023

Torku yem, büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere uygun fiyatlar ile kaliteli ürünler sunmaktadır. Genel olarak 50 KG çuval halinde satışa sunulan Torku Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir;

Abalıoğlu Besi yemi çeşitleri:

Efekt besi başlangıç

Yiğit besi

Pehlivan besi geliştirme

Grand besi bitirme

Arpamix bes

Besimix müsli besi

Buzağı yemleri Abalığolu:

İlke buzağı başlangıç yemi

Güçlü buzağı büyütme yemi

Müsli buzağı yemi

Küçükbaş yemleri; Yeni doğan kuzuların 1. gününden 45. gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.

İpek Yem Büyükbaş Hayvan Yem 2024 Yılı Fiyat Listesi

Gold Süt Yemlerinden, Pehlivan Besi yemlerine kadar geniş yelpazede büyükbaş hayvan yemleri üretimi ve ticareti yapan İpek Yem, laboratuvar analizleri sonuçlarını hayvancılıkla uğraşan müşterilerine sunarak yemlerindeki kaliteyi onlara gösteriyor.

Hayvanlarınız için sağlıklı bir gelişim istiyorsanız tercih edebileceğiniz İpek Yem Fiyatları şöyledir:

Pro Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2024

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi olarak 3 farklı yem türü üreten ve satan Proyem, büyükbaş hayvan yemleri konusunda uzun yıllar hizmet veriyor.

Proyem hayvan yemi fiyatları 2024 listesi;

Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir. Satın alacağınız merkeze göre değişiklik gösterebilir.

CP Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2024

Hem büyükbaş hem de küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik yem üreten bir firma olan CP marketlerde işlenmiş ürünleriyle de yer almaktadır. Firmanın yıllık yaklaşık yem üretimi yirmi yedi milyon olarak ifade edilir.

Toplam Pazar payı %7 olan firma ilk fabrikasını 1986 yılında kurmuştur. Ülke çapında 6 tane yem fabrikası olan CP hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda yetiştiricilere destek olmaktadır.

düve yemi kuzu büyütme yemi kuzu besi yemi buzağı başlangıç yemi buzağı büyütme yemi 18 protein süt yemi besi geliştirme yemi 21 protein süt yemi toz süt yemi yumurta yemi standart besi yemi besi bitirme yemi CP YEM ÇEŞİTLERİ

Bunlar içerisinde en uygun fiyatlı yem türü standart besi yemi olup bunu besi bitirme yemi fiyatları takip etmektedir. En yüksek fiyat aralığı ise yumurta yemine aittir.

Daha çok kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır. CP Yem fiyat Listesi 2024 tablosundan güncel yem ücretlerini inceleyebilirsiniz.

Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir.

Özevren Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2024

1994 yılından beri Trakya’ da faaliyet gösteren firma büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi yem çeşitleri ile halen faaliyet göstermeye devam etmektedir. Yemler, yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde hazırlanmaktadır. Yemlerin içinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

büyükbaş hayvan yemi ve vitaminleri konusunda AR-GE çalışmalarını tamamlamıştır. Büyükbaş hayvanlarınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Özevren Yem Fiyatları 2024’i şu şekilde sıralayabiliriz:

Hayvancılık Birliği Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2024

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Hayvan yemi fiyatları hayvancılık birliklerinde ilan edilen yem fiyatlarının listesi aşağıdaki gibidir;

Trakyabirlik Yem Büyükbaş Hayvan Yem Fiyat Listesi 2024

Tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza atan Trakyabirlik, büyükbaş hayvan yem üretimi konusunda da oldukça başarılı ve çiftçinin yanında hareket ediyor. Uygun fiyatlı ve besleyici yemleri ile hayvanlarınıza canlı ağırlık katan Trakyabirlik Yem Fiyatları Listesi 2024 şu şekilde açıklandı:

Konya Şeker Yem Fiyat Listesi 2024

Kurumsal şirket ve çiftçi portalı hizmeti ile üretimlerine hız kesmeden devam eden Konya Şeker Yem, 350Bin Tonluk kapasitesi ile her gün besleyici 1.000 Ton yem üretmektedir. Büyükbaş hayvanlarınızın canlı ağırlıklarına katkı sağlayan ve gelişimlerini hızlandıran Konya Şeker Yem Fiyatları 2024 şu şekildedir:

Ofis Yem Fiyat Listesi 2024

Modern işletme tesislerinde büyükbaş hayvanlar için yem üretimi yapan Ofis Yem, 2023 yılında da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ankara, Sakarya, Kars ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla üretim kapasitesinde üst sıralarda seyreden Ofis Yem Fiyat Listesi 2024 aşağıdaki gibidir:

Bayramoğlu Yem Fiyat Listesi 2024

800 Bin Ton üretim kapasitesiyle büyükbaş hayvan yemleri üretimi konusunda 35 yıldır hizmet veren Bayramoğlu Yem, büyükbaş hayvanlarınız için sağlıklı ve beleyici yem üretmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarınız için kaliteli yem arıyorsanız, Bayramoğlu Yemleri’ni tercih edebilir, tablomuzdan Bayramoğlu Yem Fiyatları Listesi’ne bakabilirsiniz

Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2024

Besi Sığırı ve Süt Sığırına özel olarak ürettiği yemlerle, A vitamini değeri oldukça yüksek hammaddeleri karışım haline getirerek elde ettiği yeni büyükbaş hayvan yemlerini sizlerle buluşturan Ankara Çubuk Yem, 0312 837 1734 numaralı hat üzerinden 7/24 destek vermektedir. Hayvanlarınızın sağlığı ve gelişimi için tercih edebileceğiniz Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2024 aşağıdaki gibidir:

Akgüller Yem Fiyatları

Saatte 10.000 Ton yem üretimi kapasitesiyle 1997 yılından beri hizmet veren Akgüller Yem, sadece büyükbaş hayvanlarınız için değil; kanatlı ve küçükbaş hayvanlarınız için de yem üretmektedir. Besin değerleri yüksek, vitamin değerleri dengeli olan Akgüller Yem Fiyatları 2024 aşağıdaki gibidir:

Beşyem Yem Fiyat Listesi 2024

Süt Yemi, Elit Grup, Elit Grup Besi gibi kaliteli ve sağlıklı büyükbaş hayvan yemi üreten Beşyem, küçükbaş ve kanatlı yemleri de üretmektedir. Çiftçinin ve büyükbaş hayvan yetiştiricisini her zaman besleyici yemlerle buluşturan Beşyem Yem Fiyat Listesi 2024 şu şekildedir:

Çamlı Yem Fiyatları

Denizbank müşterilerine özel, ürünlerini 5 ay vadeli ve vade farksız sunan Çamlı Yem, süt ve besi hayvancılığı için en sağlıklı yemleri üretme konusunda lider konumdadır. Damızlık ve süt hayvanları hususundaki hassasiyeti de dikkate alındığında, hayvanlarınızın canlı ağırlığı için de önemli bir yer turan Çamlı Yem Fiyatları şunlardır:

Esyem Yem Fiyat Listesi

Büyükbaş hayvan yemlerinden, güvercin yemlerine kadar birçok yem çeşidi üretme kapasitesi olan Esyem; protein, mineral ve vitamin yönünden oldukça zengin büyükbaş hayvan yemlerini hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere sunuyor. Büyükbaş hayvanlarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Esyem Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir:

Royal Yem Fabrikası Fiyatları 2024

Müşteri memnuniyetini gözeterek ürettiği büyükbaş hayvan yemleri ile adından sıkça bahsettiren Royal Yem, 2024 yılında da uygun fiyatlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Özel yem üretimlerinin de yer aldığı Royal Yem Fabrikası Fiyatları şu şekildedir:

En İyi Besi Yemi Hangisi?

Araştırmalarımızın sonucunda çoğu yem alıcıları CP2yi tercih etmektedir. Fakat bu tamamen şahısa ait bir fikirdir. Besi yemi alırken tercih edeceğiniz ürüne ve markaya göre bu farklılık gösterir.

Küçükbaş Yem Çeşitleri

Büyükbaş yem fiyatları için olduğu gibi küçükbaş yemleri de kendi içerisinde çeşitlere ayrılmakta ve fiyatlandırma yem türüne göre farklılık göstermektedir. Buna göre küçükbaş yem türleri arasında;

Kuzu besi yemi

Toklu besi yemi

Koyun süt yemi

Keçi süt yemi gibi yemler bulunur.

Bunlar içerisinde en uygun fiyat aralığı toz koyun süt yemi fiyatları için verilmektedir.

Besi Yemi Özellikleri Nelerdir?

İştah açıcı ve lezzetlidir.

Homojen bir dağılım elde edilebilir.

Hayvan ağırlığında artış ve hızlı büyüme sağlanır.

Ekstra bir katkı maddesi ve destekleyici gerektirmez.

Kaba yemlere dahil edildiğinde kolaylıkla karıştırılabilir.

Gerekli vitamin, protein ve mineralleri sağlamaktadır.

Hayvanların dengeli bir şekilde kilo almalarına yardımcı olur.

Besi Yemi Kullanımı Nasıldır? Bir anda değil yavaş yavaş verilerek aşılanma sağlanmalıdır.

Verilen toplam yem miktarının %60-%70’i besi yemi olmaktadır.

Her 100 kilogram hayvan ağırlığına 2 kilogram yem olacak şekilde verilmesi önerilir.

Kaba yemler ile karıştırıldığında daha sağlıklı bir besi programı ortaya çıkacaktır.

Süt Yemi Nedir? Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir.

Süt Yemi Kullanımı Nasıldır?

Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir.

Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir.

Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır.

Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır.

2,5 Litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır.

Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir.

Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır.

Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir.

Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır.

Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir.

İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır.

Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir

Sığır Süt Yemi ve Tahıl Mix Nedir? Sığır süt yemi ise besi hayvanlarında doğumdan sonra ve anneden ayrılacağı döneme kadar verilen yem türüdür. Tarım kredi kooperatifi büyükbaş yem türleri arasında yer alan sığır yemi tahıl mix besi döneminde bulunan tosun ve danaların beslenmesi amacıyla hazırlanmış tahıl karışımıdır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan kişiler ellerinde yer alan mısır, kırılmış arpa gibi tahılları karıştırarak bu yemi elde ederler. Yemden hayvana ne kadar verileceği ağırlığa göre değişmektedir.

Sığır Süt Yemi ve Tahıl Mix. Ne Kadardır?

Tamamlayıcı ve sindirimi kolay olan bu yem sağılan süt ineklerinin beslenmesinde son derece etkili olan ve hayvanlarda yaşanan döl problemlerini minimum seviyeye indiren sığır süt yemi fiyatları 50kg tozlar için 70 ile 75 TL, paletler için ise 80 ile 85 TL arasında değişmektedir.

Büyükbaş Hayvana Hangi Yem Ne Zaman Verilmelidir? Sağlıklı ve canlı ağırlık bakımından gelişmiş büyükbaş hayvanlarınız için yem çeşitleri ve ne zaman kullanılması gerektiği şöyledir:

Sığır Besi Yemi: İskelet olarak gelişimini tamamlayan ancak canlı ağırlığı bakımından yeteri kadar gelişmemiş sığırların bütün besi dönemi boyunca kullanması gerekir.

Sığır Besi Başlatma Yemi: İskelet gelişimi sonlanmış ancak canlı ağırlığı tam oturmamış büyükbaşlar için kullanılmalıdır.

Sığır Besi Büyütme Yemi: İskelet olarak gelişimi tamamlanmış ve yaklaşık 5 ay sonra kesime uygun hale gelecek büyükbaş hayvanların tüketmesi gereken bir yemdir.

Sığır Besi Sonu Yemi: Sığır Besi Büyütme ve Sığır Besi Başlatma yemleri ile gelişimini tamamlamış, 1 ay sonra kesime uygun hale gelecek büyükbaş hayvanlar için kullanılmalıdır.

Sığır Sütü Yemi: Düşük veya orta verimli süt veren büyükbaş hayvanlara verilmesi gereken bir yemdir.

Buzağı Başlatma Yemi: Yeni doğan yavruların dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için 5 günlükten 60 günlüğe kadar olan süre boyunca verilmesi gereken yemdir.

Buzağı Büyütme Yemi: 2-3 aylık buzağılar için 6 aylık olana kadar kullanılması gereken yemdir.

NOT : FİRMALAR FİYATLARINI SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLEMEKTEDİR. SAYFAMIZDA VERİLEN FİYATLAR FİRMALARIN GERÇEKTE SATIŞ FİYATLARINI BAĞLAMAMAKTADIR. BURDA BELİRTİLEN BİLGİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇ BİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. EN DOĞRU FİYAT BİLGİSİNİ FİRMANIN KESİ İLE İLETİŞİME GEREK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.