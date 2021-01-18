Bartın ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi – Elektrikler ne zaman gelecek?

Bartın ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi kesintisi yaşanıyor. Her iki şehirde de elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, Başkent Edaş'ın elektrik kesintisi programını araştırıyor. Peki, Bartın ve Zonguldak'ta elektrikler ne zaman gelecek?
Vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendiren Başkent Edaş tarafından yapılan açıklamada "Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz." denildi.
Edaş, operasyonel iş süreçlerine bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtti.
ZONGULDAK MERKEZ
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15:00 - 18:00 saat aralığında
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Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: TAŞAĞIL - Sokak: TAŞAĞIL
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09:15 - 11:20 saat aralığında
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Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: VELİKÖY - Sokak: VELİKÖY
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12:00 - 14:15 saat aralığında
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Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: ESKİTEN - Sokak: ESKİTEN
BARTIN- MERKEZ
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09:00 - 17:00 saat aralığında
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLBUCAĞI - Sokak: 114.
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09:00 - 17:00 saat aralığında
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Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: KAVLAK
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08:45 - 16:45 saat aralığında
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Belde/Köy: DALLICA - Mahalle: ÇAKIRLAR - Sokak: ÇAKIRLAR
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09:15 - 17:15 saat aralığında
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORDUYERİ