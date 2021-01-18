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Bartın ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi – Elektrikler ne zaman gelecek?

Bartın ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi kesintisi yaşanıyor. Her iki şehirde de elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, Başkent Edaş'ın elektrik kesintisi programını araştırıyor. Peki, Bartın ve Zonguldak'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Bartın ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi – Elektrikler ne zaman gelecek?
18 Ocak 2021 Pazartesi 00:48

Vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendiren Başkent Edaş tarafından yapılan açıklamada "Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz."  denildi.

Edaş, operasyonel iş süreçlerine bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtti.

ZONGULDAK MERKEZ

15:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: TAŞAĞIL - Sokak: TAŞAĞIL
Belde/Köy: AYVATLAR - Mahalle: MERKEZ
Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: TAŞAĞIL

09:15 - 11:20 saat aralığında

Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: VELİKÖY - Sokak: VELİKÖY
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: ARSLANOĞLU - Sokak: ARSLANOĞLU
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: ASMACI - Sokak: ASMACI
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: İMAMLAR - Sokak: İMAMLAR
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: TAHTACI - Sokak: TAHTACI
Belde/Köy: ÇUKURÖREN - Mahalle: SEMERCİOĞLU
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: VELİKÖY
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: ARSLANOĞLU
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: ASMACI
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: İMAMLAR
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: TAHTACI
Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: MUDAROĞLU

12:00 - 14:15 saat aralığında

Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: ESKİTEN - Sokak: ESKİTEN
Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: ESKİTEN
Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: ESKİTEN - Sokak: ESKİTEN
Belde/Köy: KARAPINAR - Mahalle: UZUNLAR

BARTIN- MERKEZ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLBUCAĞI - Sokak: 114.

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: KAVLAK
Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: MERKEZ
Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERKEZ

08:45 - 16:45 saat aralığında

Belde/Köy: DALLICA - Mahalle: ÇAKIRLAR - Sokak: ÇAKIRLAR
Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: KAVLAK
Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: KAVLAK - Sokak: KAVLAK
Belde/Köy: KOCAREİS - Mahalle: MERKEZ

09:15 - 17:15 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORDUYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORDUYERİ - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: DALLICA - Mahalle: ÇAKIRLAR
Belde/Köy: DALLICA - Mahalle: ÇAKIRLAR - Sokak: ÇAKIRLAR

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