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Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor

Özel bir bankada çalışırken istifa edip çiftçilik yapmaya karar veren kadın girişimci, Muğla'da arazi kiralayarak kilosu 500 lira olan salep üretimine başladı.

Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor
06 Eylül 2020 Pazar 00:11

Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Muğla'nın Derince mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, 2015 yılında Muğla'da başlatılan salep üretimi, bugün itibariyle 60-65 dekar alana ulaştı. Katma değeri yüksek olması nedeniyle, genellikle ilimizde tohumluk olarak üretimi yapılan Salep'in kilosu 300 ile 500 TL arasında alıcı buldu. İlimizde 4 çeşit salep üretimi yapılmakta olup, ağırlıklı olarak 2 çeşit üzerinde yoğun olarak üretim yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak üretime devam eden her üreticinin, özellikle de genç kadın girişimcilerin daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor

Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor

Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor

Kaynak: İHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
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