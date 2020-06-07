Antalya'da şaşırtan görüntü! Güneşin etrafında görüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, güneşin etrafında oluşan hale, görenleri şaşırttı. Emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden. Nem oranı çok düşük. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan gökyüzü olayı gerçekleşti" dedi.

Antalya Kaş'a bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde dün ikindiye doğru güneşin etrafında hale oluştu. Gökkuşağını andıran haleyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Mahallede oturan ve bu doğa olayını fotoğraflayan emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden biri. Nem oranı çok düşüktür. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan bir gökyüzü olayı gerçekleşti. Ortalık sanki karanlığa büründü. Güneş değişik bir renk aldı" diye konuştu. Halenin, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp, kırılarak, yansıması sonucu oluştuğu biliniyor. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak: