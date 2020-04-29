28 NİSAN 2020 SALI 2020 Korona Virüs yeni Vaka ve Ölüm Sayıları Açıklandı! İşte Sonuçlar

SAĞLIK BAKANI Fahrettin Koca AÇIKLADI 28 NİSAN 2020 SALI VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 28 NİSAN 2020 SALI Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölümlerin sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Son 24 saatte 92 virüslü hastanın hayatını kaybettiği belirtilirken, 5 bin 18 hastanın iyileştiği duyuruldu.

2 BİN 992 HASTA KORONADAN VEFAT ETTİ

Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 992'ye yükselirken, vaka sayısında da düşüşe geçildiği, son rakamın 2 bin 392 olduğu açıklandı.

"BU BAŞARIYI RİSKE ATMAYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi.

1621 HASTA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Öte yandan bugün 29 bin 230 kişiye test yapıldı. Toplamda test sayısı ise 948 bin 115'e yükseldi. 114 bin 653 vaka sayısından bin 621'i yoğun bakımda tedavi görürken, toplamda 38 bin 809 korona teşhisi konulan hasta iyileşmiş oldu.

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©