WhatsApp'ta bu mesajı görürseniz sakın tıklamayın! Kontrolü kaybedersiniz!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta son dönemlerde ortaya çıkan gizlilik sözleşmesi sonrasında şimdi de virüs alarmı verildi. Detaylar haberimizde

WhatsApp'ta yeni fark edilen kötü bir yazılımın, WhatsApp'ta reklam gibi görünerek, kullanıcılarının kontrolünün ele geçirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili uyarılar peş peşe sıralanırken detaylar aktarıldı.

Kullanıcılarının tıklamaması gereken mesajı tıklamaları sonucunda rehberindeki kişilere mesaj atmaya başlayan yazılım, WhatsApp üzerinden yayılmaya devam ediyor. Konu ilgili kritik araştırma virüs programı araştırmacısı olan Lukas Stefanko tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada virüsü fark ettiğini belirterek, Twitter üzerinden paylaşarak birtakım uyarılarda bulundu. Kullanıcıların bu tür bir mesajla karşılaşmaları durumunda, bağlantıya tıklamayarak, herhangi bir dosyayı telefonlarına indirmemesi gerekiyor.

Stefanko, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" açıklamasında bulundu.

Kullanıcıların gelen bu tür mesajda dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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