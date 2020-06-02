WhatsApp kullanıcıları dikkat! Kullanıcılar yıllardır bu konuda dertliydi

WhatsApp corona virüs salgınında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Bu dönemde WhatsApp gelişmeye devam etti. Grup görüşmesinde 4 kişilik grup görüşmesi 8 kişiye çıktı ve kullanımı daha kolay hale getirildi. Bununla birlikte aynı anda 50 kişinin görüşme yapabildiği Facebook Messenger Rooms özelliği WhatsApp betada test edilmeye başlandı. Uygulama sadece bu yeni özelliklerle sınırlı değil. Rapor edilenlere göre test aşamasında olan başka yenilikler de var. Şimdi ise WhatsApp'la ilgili kullanıcıları sevindirecek bir gelişme ortaya çıktı. Yıllardır kullanıcıların en büyük dertlerinden olan bir sorun ortadan kalkıyor. İşte konu hakkındaki detaylar...

WhatsApp'ı bugün milyonlarca kişi kullanıyor ve her gün yeni bir özellik kazanıyor. İşte WhatsApp'ta herkesin işine fazlasıyla yarayacak o müthiş özellik. Rehberinize kayıtlı olmayan biri size WhatsApp'tan yazdığında ona kolayca dönüş yapabiliyorsunuz. Peki siz, rehberinizde olmayan birine kayıt etmeden nasıl mesaj yollayabileceğinizi biliyor musunuz?





İlk olarak WhatsApp mesajı göndermek istediğiniz numaranın WhatsApp'ta kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer WhatsApp'a kayıtlı bir telefon numarası değilse hiçbir şekilde mesaj atamazsanız. Eğer WhatsApp'a kayıtlı bir numaraysa sonraki adıma geçebiliriz. Kaydedilmemiş bir numaraya mesaj göndermeye başlamak için bir WhatsApp bağlantısı oluşturmanız gerekiyor.



WhatsApp bağlantısı oluşturmak için Android veya iOS akıllı telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcı aracılığıyla "https://wa.me/xxx adresine girin. Burada 'xxx' kısmına ülke kodu ile birlikte telefon mesaj atmak istediğiniz telefon numarasını yazın.



İşte bu kadar. Bunu yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Sohbete Başla butonuna bastıktan sonra hemen yazışmaya başlayabilirsiniz. Böylece ilgili numarayı rehbere eklemenize de gerek kalmaz. WhatsApp'ı gün içinde sık sık kullanıyorsunuz ve belirli aralıklarla da sohbet kayıtlarınızı yedekliyorsunuz. Ancak WhatsApp'ın hatası kullanıcıları fena halde kızdıracağa benziyor.



WhatsApp, konuşma boyunca yazışmalarınızı uçtan uca şifreliyor ve bu sayede güvenle görüşmelerinizi yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ancak sohbet kayıtlarınızı yedekledikten sonra bu korumanın ortadan kalktığını ve kayıtlarınızın savunmasız kaldığını biliyor muydunuz? WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde uçtan uca güvenliği yok. Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor.



Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Maalesef, hayır. WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenilirken, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.





Diğer yandan Whatsapp'ta önemli bir değişikliğe de gidiliyor. Uygulamaya girenler bakın neyle karşılaşacak?





QR kod ile profil paylaşma desteği geldi. WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.



Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.