Telefonun ısınması nasıl önlenir? Telefonum çok ısınıyor, ne yapabilirim?

“Telefonum çok ısınıyor, ne yapabilirim?” sorusu belki de ilgili kişilerin (teknik servis yetkilisi, satış elemanı) en çok duyduğu sorulardan biridir. Telefonunuz aşırı ısınırsa, bunun birkaç olası nedeni vardır. Bir iPhone veya Android cihazı kullanıyorsanız, telefonunuzun bu kadar ısınmasına neden olan şeyi, sorunu nasıl çözeceğinizi ve tekrar olmasını nasıl engelleyeceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte telefon çok ısınıyor şikayeti için ipuçları ve "Telefonun ısınması nasıl önlenir?" sorusunun yanıtı...

Aslında telefonların belli bir kullanımın ardından bir miktar ısınması hiç de anormal bir durum değildir. Sonuçta elektronik bir cihazdır ve elektronik cihazlar ısıyla basit fizik oluşturan elektrik hareketi ile çalışır. Ancak, telefonunuz düzenli olarak ısısını aşırı yüksek bir noktaya yükseltiyorsa, telefonunuzun yaşlanma sürecini hızlandıracak daha ciddi bir sorun olabilir.



Telefon sıcaklığı arttığında, en olası sorumlu aksalar bataryası, işlemcisi veya ekranıdır. Bu bileşenlerin her biri ısı üretebilir; Telefonunuzun pilinin içindeki kimyasal maddeler elektrik üretir, işlemci bilgileri yüksek hızlarda (bilgisayar gibi) aktarır ve telefonunuzun ekranı ışık verir. Peki soruna neyin neden olduğunu nasıl tespit edebilirsiniz? Kesin bir bilim olmasa da, neden iPhone veya Android telefonunuzun ısının nereden geldiğine bağlı olarak ısındığı hakkında bilinçli bir tahminde bulunabilirsiniz.



Telefonun arkası



Telefonunuzun arkası ısınırsa, sorun aşırı ısınan bir batarya olabilir. Modern cep telefonlarının çoğu, boyutlarına rağmen güçlü bir yumruk sağlayan Li-Ion (lityum-iyon) pilleri kullanır. Li-Ion piller genellikle güvenlidir, ancak Samsung Galaxy Note 7 pil patlamalarında görüldüğü gibi, bazen hatalı işlevler ortaya çıkar. Fazla ısınan bataryanın da çözümü bataryayı değiştirmektir.



Telefonun alt kısmı



Telefonun alt kısmının şarj olurken ısındığını kontrol edin - öyleyse, sorun şarj cihazında olabilir. Bir iPhone veya Android kullanıyorsanız, en güvenilir şarj cihazı telefonunuzun üreticisinden olacaktır. Ancak, genel inanca aykırı olarak, üçüncü taraf şarj cihazları da saygın bir kaynaktan oldukları sürece iyidir.



Pilin üstünde, hoparlör veya ekranda

Telefonunuzun bataryanın veya şarj cihazına bağlandığı altlığın yanında bir yerde ısındığını fark ederseniz, ya telefonun kendisiyle ya da harici faktörlerle ilgili olabilecek diğer olası nedenleri araştırın.



TELEFON ISINMASINA ÇÖZÜM



Genelde telefonu korumak adına alınan kılıflar da zararlıdır. Kalitesiz ve çok kapalı olunca hava ile temas olmadığından telefonlarda çabuk ısınma yapar.



Telefonlarınızın senkronizasyonun sürekli açık olması ve wifi nin kapsama alanı dışında açık olması telefonu yoracağından telefonunuz yine ısınmaktadır.



Güç tasarruf modu kapalı tutulduğu takdirde de ısınmayı bir nebze azaltmış olacaksınız.



Telefonunuzdaki uygulamaların güncellenmesi de şarj konusunda azaltıcı etki yapmaktadır.



Cep telefonunuz şarjdayken de cihazınızı kullanmamanız gerekmektedir.



Telefonun ısınmasına ve bataryanın şişmesine sebep olabilmektedir bu durum.Bataryanın şişmesi ve telefonun aşırı ısınması size bir işarettir. Hemen bataryayı çıkarın çünkü patlama olasılığı çok yüksektir. Bir daha telefona o bataryayı takmayınız.



Mobil veri ve internet kullanımının da telefonu aşırı ısıttığı bir gerçektir. Çünkü aynı anda birçok uygulama ve bu uygulamaların teknik donanımları da çalıştığından telefonunuzun ısınması çok normal bir durum.Sizlerin telefonlarınızda kalıcı çözümler uygulaması elbette ki pek mümkün olmayacaktır. Bahsettiğimiz detayları uygulayarak biraz da olsa telefonunuzun ısınma sorununun önüne geçebilirsiniz.