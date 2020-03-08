Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Alo 174'ün yanında WhatsApp servisi açtı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Alo 174'ün yanında WhatsApp servisi açtı

Alo 174'ün yanı sıra da tüketicinin anlık servis işlerin kolaylığı zahmeti en aza indirmek adına açalım dedik, bunun da adı WhatsApp uygulaması . 05011740174 nolu telefon numarası üzerinden hatta herhangi bir gıda ile ilgili alanda şikayetinizi iletebilirsiniz." dedi.

Bergama Belediyesi'ni ziyarette bulunan Pakdemirli, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne eşlik etmişti . Saygı duruşunda yapıllıp devamında İstiklal Marşı'nın okunmasının sonrasında başlayan kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır gerçekleştirdi. Kongrede İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu dualar eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, gıda güvenliğine çok fazla değer verdiklerini açıkladı

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