Sizde Mavi ışıkla Vaktinizin Tamamını Geçiriyorsanız Uyarımızı Dikkate Alın

İlk önce risk altında bulunan çocuklarımız dır onların yaşam kalitesi hayatlarını sağlıklı yürütebilmek adına mühimdir işi gereği de birçok insan günlük hayatta cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerden yayılan mavi ışığa maruz kalıyor. Evimizde aydınlık sağlamak adına kullanılan LED ışıklı ampüller televizyonlar ve aydınlatmadan da kaçamadığımız mavi ışık peşinde birçok hastalığı getiriyor. sabah saatlerinde insanların uyanık kalmasında yardımcı olan mavi ışıktan akşam ve gece saatlerinde yetişkinler de kendini korumalı diye bahseden Doç. Dr. Demirci, mavi ışık saçan cihaz ve ampüllerin uyku düzenini inşaa eden melatonin hormonunun bitirdiğini dile getirdi. ve, “bu yıldan önümüzdeki 30 yıl içerisinde senesine ulaştığımızda dünyada göz sağlığı yerinde olan insan sayısı kalmayacak insanların çoğunda miyop hastalığı çıkacaktır tanık olacağız ” dedi.,

“Uyku düzeninizi siz fark etmesenizde ’’belirtiliyor

Mavi ışığın aslında insanlar için bütünüyle zararlı olmadığını, gündüzleri uyku kaçırdığına dikkat çekti Doç. Dr. Demirci, “Çocuklar için , yapılan bir kaç araştırma neticesinde miyopiyi ilerlettiği söyleniyor. Ancak uyumamızı etkisi olan melatonin hormonunu sabitliyor . Melatonin hormonu sıfırlandığında bizim uyku düzenimiz çöküyor. Uyanık kalmamıza etki eden bir ritim var ve mavi ışık aldığımızda melatonin hormonumuz durduruluyor, biz bu sebeple uykumuzu tam anlamıyla alamıyoruz. Asıl problem uykumuzu alamadığımızda başlıyor ve kortizol seviyemiz tavanlara ulaşıyor . Kortizol seviyemiz çoğaldığı zaman kilo alıyoruz, depresyona giriyoruz, ‘uykumu aldım’ diyoruz ama yorgun bitkin kalkıyoruz . Bunların en büyük sebebi gece boyunca baktığımız cep telefonları, ilgilendiğimiz siteler oyunlar tabletler veya beyaz LED’ler. Evlerde enerji tasarrufu sağlayan beyaz LED’lerde mavi ışık daha fazla. Halbuki sarı LED kullanılırsa, bu mavi ışıktan dolayı zarar almayacağız ve uykumuzu daha rahat almamızı sağlayacaktır. Mavi ışıktan geceleri korunmamız şart ” diye aktardı.

Erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri ile karşı karşıyayız

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yapay ışıklandırma yapılan illerin incelediğini aktaran Doç. Dr. Demirci, “Yapay ışıklandırmanın fazla olduğu illerde büyük tehdit altında erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserinin daha fazla yaşandığı anlaşılmaktadır . Bu durum u tamda anlatan bilimsel veriler mevcut insanlar Mavi ışıktan kesinlikle kendilerini korumalı ” dedi.

Mavi ışıktan nasıl korunacağız?

“Mavi ışıktan muhafazakar olabilmek için özel mavi filtreli gözlükler mevcut. Cep telefonlarımızda da mavi ışık filtresi bulunuyor . Çocuklarda bize kıyasla bu duruma maruz kalmamalarına çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çocukların odasına elektronik alet girmemeli , televizyon koymayacağız, televizyon varsa ve inatla izlemek istiyorlarsa bunu zamanlamalıyız cep telefonlarına zaman kısıtlaması koyacağız, ‘bakma’ diyeceğiz ve filtre bulunduracağız. Birtakım uygulamalar var ve 20 dakikada 1, 20 metre uzağa 20 saniye bakmak gerektiğini bildiriyor . Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesi çocuklara ekransız ve elektronik ortamdan uzak odalar inşa etmemiz yönünde . Telefon, tablet, televizyon ve LED’lerde mavi ışık filtremizi mutlaka yapalım . Evdeki aydınlatmamızda da daha çok sarı LED’i kullanmalıyız .” dedi