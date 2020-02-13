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SIM kartları Geride Bırakacak E-SIM Nedir?

SIM kartları Geride Bırakacak E-SIM Nedir? eSIM teknolojisi akıllı telefon kullanıcıları için yeni özelliklerden bir tanesi. Peki nedir bu eSIM?

SIM kartları Geride Bırakacak E-SIM Nedir?
13 Şubat 2020 Perşembe 20:46

Günlük hayatımızda cihazlarımızda yer vediğimiz SIM kartları hepsini ortadan yok edebilecek bir teknoloji aslında telefonlara bağlı olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olarak küçüççük boyutta portatif zahmetsiz vaziyette  dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor sabit şekilde kullanılacak

eSIM

E-SIM sayesinde Bir adetten fazla operatör e sahipseniz fazladan SIM kart bulundurmanıza türlü masraflar da bulunmanız da gerekmez. Telefondan, operatörler içi taşıma yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü anında kullanabiliyorsunuz . Ayrıca bu dijital teknoloji sayesinde depo yeriniz de alanınızı da çoğalabiliyor .

Apple, E-SIM destekli en son çıkan iPhone'ları piyasaya verdikten hemen sonra Google'ı harekete geçirdi.Pixel makinelerinden farklı Android akıllı cihazlardan da büyümeyi ayarlamayı Google, çabalarına son hızla destek verdi.  Geçtiğimiz zamanlarda kurum , daha çok operatöre ve ülkeye E-Sim desteğini büyüttüğünü açıkladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #SIM kartları Geride Bırakacak E-SIM Nedir?
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