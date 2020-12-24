SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak! Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün SIM kartları tarihe karışıyor.. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..
SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak!
SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak! Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün SIM kartları tarihe karışıyor.. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..
SIM kartları tarihe karışıyor..
Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tanıtımın 24 aralık 2020 (bugün), saat 11:00'de yapılacağını açıkladı
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;