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SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak!

SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak! Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün SIM kartları tarihe karışıyor.. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..

SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak!
24 Aralık 2020 Perşembe 12:03

SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak!

 SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak!  Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün SIM kartları tarihe karışıyor.. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..

SIM kartları tarihe karışıyor..

Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tanıtımın 24 aralık 2020 (bugün), saat 11:00'de yapılacağını açıkladı

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımları ile yeni teknoloji şöyle çalışacak;

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