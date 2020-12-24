SIM kart tarihe karışıyor; Telefonunuz böyle çalışacak!

2 milyar yüklenme ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'tan üzücü bir haber geldi. WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Hem iOS hem de Android telefon kullanıcıları için destek sayfasını güncelleyen WhatsApp, uygulamanın artık çalışmayacağı telefonları ayrı ayrı açıklamak yerine farklı bir yol izledi.