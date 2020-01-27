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Peş Peşe Yaşanan Depremlerin Ardından İnsanlar Bu Mobil Uygulamalara Yöneldi!

Peş Peşe Yaşanan Depremlerin Ardından İnsanlar Bu Mobil Uygulamalara Yöneldi!

Peş Peşe Yaşanan Depremlerin Ardından İnsanlar Bu Mobil Uygulamalara Yöneldi!
27 Ocak 2020 Pazartesi 20:13

Peş Peşe Yaşanan Depremlerin Ardından  İnsanlar Bu Mobil Uygulamalara Yöneldi!

Önce Elazığ Malatya Başta olmak üzere son günlerde peş peşe   İstanbul daha sonra Manisa, Ankara ve son olarak da , Büyük Marmara Depremi için endişeleri çoğaltırken , teknoloji devleri de fekalet durumlarında insanlara müthiş şekilde yardımcı olabilecek 100 binlerce uygulama teknolojiyle buluşuyor. Bunlar arasında henüz yüzde 100 olmasa da depremin belirtilerini önceden anlaşılır hale getirilen mobil uygulamalar da bulunmakta.

İŞTE O UYGULAMALAR

Earthquake: Yaklaşan bir deprem için sizi tetikliyor . zelzelenin gerçekleşme konumlarını noktasal ve ısı haritası olarak ekrana getiren uygulama, acil durumda iletişim imkanı da sunuyor. Depremden önce , deprem anında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda adım adım talimatlar da verebilen uygulama, size takip etmek istediğiniz il ilçe veya ülkelerdeki zelzele durumunu anlık söylüyor.

eQuake: Bu da sismik sensör salımıvesilesiyle depremi erken uyarmaya  ait  bir kırmızı alarmcasına işliyor. Size yakın bir bölgede deprem olduğu sürede bildirim iletiliyor . Uygulama içersinde olayı daha da iyi anlamak sindirmek amaçlı simulatör de mevcut .

Bridgefy: Zelzele , sel, heyelan gibi doğal afet sürelerinde internet bağlantısına gerek duymadan olmadan çalışan haberleşme uygulamalarının başında geliyor. 100 metre çapında Bluetooth üzerinden mesajlaşmayı sağlıyor.

TP Erken Uyarı: İnovasyon ödüllü bir  uyarı sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.

Myshake: olduğunuz yerdeki titreşimleri algılar ve kayda alıyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgiler paylaşıyor . Tabi ki o esnada telefonun masa gibi düz bir yerde sabitlenmesi durması gerekiyor.

Last Quake: Sismologlar aracılığı ile geliştirilmiş bu  teknolojik uygulama ise depremleri anında bilgi verme , gerekli uyarıları yapma ve yakınlarınızla iletişime geçmenizi  kısa mesajlaşma  yöntemi ile  gerçekleştiriyor . Uygulamanın en mühim özelliklerinden birisi de deprem bölgesindeyseniz durumunuzu algılayıp sevdiklerinize yine kısa mesaj ile uyarı gönderebilmesi.

Akut Güvendeyim: zelzele  gibi doğal afet anlarında size ait bilgileri kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere iletiyor ve güvende olduğunuzu bildiriyor . Bunun dışında, uygulamanın menüsü üzerinden bir doğal afet durumu başlarken neler yapılabileceğine ve hayat kurtaran bazı bilgileri içeriyor  sizde kolayca ulaşabiliyorsunuz. ‘Güvendeyim’i kullanmak için internet bağlantısına da gerek duyulmuyor, doğal afet durumunda tek bir butona basmanız yeterli ve konumunuz belirlediğiniz kişiler ile anlık paylaşılarak bulunduğunuz yer belli oluyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ankara depremi #elazıg depremi #malatya depremi #İstanbul deprem #deprem çantası
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