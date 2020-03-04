O Uygulamayı Acilen Telefonunuzdan  Silin !

Fazla sayıda vatandaşın yüklediği aktif olarak kullanıldığı oranına sahip olan Clean Master adlı Android uygulaması ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.

Akıllı telefonlarımıza İndirip aktif hale getirdiğimiz bir çok uygulama ne yazık ki sağladıkları faydandan çok insanları ziyan ettiği açıkca bilinmekte bu tarz uygulamalar ne kadar tehditkar indirirken bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederiz .

Forbes'ta bulunan habere göre, Android büyük uygulama barındıran o mağazası Play Store'da 1 Milyar defa yüklene bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor. kişsel resim video ses kaydı ve birtakım bilgiler ile sizi ele veriyor

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu durumda milyonlarca kişisel cihaz olan cep telefonlarında yüklü olduğunu açıklıyor ve uygulamnın telefonlardan silinmesi tavsiyesini yineliyor.

Google, uygulamanın kullanım şartlarını ihlal etmesinin ardından Clean Master'ı platformdan yok edip kaldırmayacağına dönük henüz bir açıklama da bulundu .

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©