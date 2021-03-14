İnternet Sitelerinin Bildirim Gönderme İstekleri Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Web siteleri, yeni gönderiler için masaüstü bildirimleri gösterebilir ve sizin anında haberdar olmanızı sağlayabilir. Bu, tarayıcıların desteklediği bir özellik olmasına rağmen internet sitelerinin kendileri de bu özelliği altyapılarına eklemelidir. Masaüstünüzde bildirim gösterebilen dikkat çekici örnek web siteleri, Tekno Bölge, Facebook ve Twitter’dır. Bu bildirimler internet tarayıcısı aracılığıyla gönderilir ve masaüstünüzde işletim sistemi uyarıları olarak görünür. Web siteleri çeşitli bildirimler göndermesine rağmen sizi gereksiz veya zararlı bildirimlerle de karşı karşıya bırakabilir.

Masaüstü uyarılarını gösterebilen bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, otomatik olarak bunları etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Bu uyarıları engellemeyi seçebilirsiniz, ancak bazı web siteleri her ziyaretinizde bildirim gösterebilir. Bununla beraber web sitelerine girdiğinizde sürekli bildirim isteği penceresiyle karşılaşmanız can sıkıcı olabilir.

Bildirimleri Gösterme İsteğini Devre Dışı Bırakın

Yaygın internet tarayıcılarında bu isteği nasıl devre dışı bırakabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Vivaldi

Vivaldi’yi açın ve aşağıdakini adres çubuğuna yapıştırıp klavyenizden Enter tuşuna basın.

vivaldi://settings/content/notifications

Tüm web siteleri için bildirimleri gösterme isteğini devre dışı bırakmak isterseniz, “Göndermeden önce sor (önerilen)” anahtarını kapatın. Bu, tüm web sitelerindeki bildirim gönderme isteklerini engelleyecektir.

Engelle cevabını kabul etmeyen bir web sitesini ziyaret ettiyseniz ve engellenmesine rağmen bildirim isteği göstermeye devam ederse, kara listeye alabilirsiniz. Aynı ekranda, bir engelleme listesi göreceksiniz. Ekle butonuna tıklayın ve internet sitesini engelleme listesine ekleyin.

Ayrıca alan adlarını beyaz listeye ekleyebilir, yani bazı web sitelerinin size bildirim sunmasına izin verebilirsiniz. Bunu yapmak için, İzin Ver listesini göreceksiniz ve Ekle butonuna tıklayıp bildirimlere izin vermek istediğiniz internet sitesini girin. Bir alan adının tamamına izin verebilir veya tek bir sayfaya izin verebilirsiniz.

Chrome

Chrome’da işlemler Vivaldi internet tarayıcısındaki gibi. Chrome’u açın ve aşağıdakini adres çubuğuna yapıştırıp klavyenizden Enter tuşuna basın.

chrome://settings/content/notifications

Tüm web siteleri için bildirimleri gösterme isteğini devre dışı bırakmak isterseniz, “Göndermeden önce sor (önerilen)” anahtarını kapatın. Bu, tüm web sitelerindeki bildirim gönderme isteklerini engelleyecektir.

Engelle cevabını kabul etmeyen bir web sitesini ziyaret ettiyseniz ve engellenmesine rağmen bildirim isteği göstermeye devam ederse, kara listeye alabilirsiniz. Aynı ekranda, bir engelleme listesi göreceksiniz. Ekle butonuna tıklayın ve internet sitesini engelleme listesine ekleyin.

Ayrıca alan adlarını beyaz listeye ekleyebilir, yani bazı web sitelerinin size bildirim sunmasına izin verebilirsiniz. Bunu yapmak için, İzin Ver listesini göreceksiniz ve Ekle butonuna tıklayıp bildirimlere izin vermek istediğiniz internet sitesini girin. Bir alan adının tamamına izin verebilir veya tek bir sayfaya izin verebilirsiniz.

Firefox

Firefox’ta aşağıdakini adres çubuğuna yapıştırın ve klavyenizden Enter tuşuna basın.

about:config

Karşınıza gelen uyarıyı kabul edin.

Uyarıyı kabul ettikten sonra aşağıdakini arama çubuğuna yapıştırıp ilgili ayarı bulun.

dom.webnotifications.enabled

Değerini “false” olarak ayarlamak için çift tıklayın ve tarayıcınızı yeniden başlatın. Bu, bildirim isteminin tamamen görünmesini engeller. Maalesef Firefox’un en yeni sürümü, artık web sitelerini elle kara listeye eklemenize izin vermiyor. Ancak bildirim isteği özelliği etkinleştirildiğinde bir web sitesini kara listeye eklemek için “Asla izin verme”yi seçebilirsiniz. Tekrar ziyaret ettiğinizde artık size bildirim gönderme isteğinde bulunmayacaktır. Web sitelerini beyaz listeye ekleyemezsiniz, ancak Firefox’un seçenekleri ile kolayca kara listeye alınmış bir web sitesini kaldırabilirsiniz.