E-DEVLETTE Yepyeni Bir Hizmet Başladı ! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' adlı hizmeti kullanıma açıldığını Duyurdu !

E-DEVLETTE Yepyeni Bir Hizmet Başladı !

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' adlı hizmeti kullanıma açıldığını Duyurdu !

E-Devlet Kurumun Resmi web sitesi üzerinde bulunan açıklamaya göre, e-devlet için özel geliştirilen hizmet dahilinde hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının olduğu bilgisi ni rahatça öğrenebilecek .

“11'inci Kalkınma Planı dahilinde (2019 - 2023) yer alan , kamu hizmetlerinin vatandaş için zahmetsiz bir bakış açısıyla elektronik yerlerde taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet verilmesinin artırılması amacı içerisinde , vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı bulunduğu na dair verilerin Web siteleri ve mobil teknolojiler içerisinde güvenli sağlam bir şekilde hayata geçirilecek

Ayrıca T.C Bağlı tüm bankalardaki vadeli- vadesiz hesaplar tüm kapsamlı bilgiler de yer alacak

Söz konusu hizmet www.turkiye.gov.tr adresinde Kurumumuza ilişkin alanda yer almaktadır. Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir.

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