0
0
0
0
0
13
0
0

Dünyanın en hızlı bilgisayarı Japon yapımı Fugaku

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku" yer aldığı TOP500 listesinde bir kez daha dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi. Bilgisayarın yapımcıları, Fugaku'nun birçok zor sosyal problemin çözülmesinde kullanılacağını duyurdular.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı Japon yapımı Fugaku
18 Kasım 2020 Çarşamba 00:08

Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar seçkisi TOP500’de, Japonya’dan Fugaku haziranda aldığı birinciliği, kasımda da rakiplerine kaptırmadı.

Saniyede 422 katrilyondan fazla işlem yapan Fugaku, en yakın rakibi ABD’li rakibi Summit’ten 3 kat daha fazla hesaplama ile en hızlı işlem kategorisinde liderliği korudu.

Hesap hızının yanı sıra Fugaku; sanayi kapsamlı hesaplama yöntemleri, yapay zeka uygulamaları ve büyük veri çözümlemeleri gibi diğer üç kategoride de birinci seçildi.

Fujitsu A64FX SoC çiple desteklenen Fugaku, dört kategoride birinciliğe art arda iki kez seçilen dünyanın ilk süper bilgisayarı unvanını da elde etti.

SOSYAL PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİNDE KULLANILACAK

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsünde (RIKEN) işletiliyor.

Kyodo ajansına göre, RIKEN’in Bilim Direktörlerinden Matsuoka Satoşi, “İnanıyoruz ki Fugaku birçok zor sosyal problemin çözülmesinde yer alacak.” ifadesini kullandı.

Fugaku, Japon dilinde “varlıklı zirve” anlamına geliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber