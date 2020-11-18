Dünyanın en hızlı bilgisayarı Japon yapımı Fugaku

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku" yer aldığı TOP500 listesinde bir kez daha dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi. Bilgisayarın yapımcıları, Fugaku'nun birçok zor sosyal problemin çözülmesinde kullanılacağını duyurdular.

Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar seçkisi TOP500’de, Japonya’dan Fugaku haziranda aldığı birinciliği, kasımda da rakiplerine kaptırmadı.

Saniyede 422 katrilyondan fazla işlem yapan Fugaku, en yakın rakibi ABD’li rakibi Summit’ten 3 kat daha fazla hesaplama ile en hızlı işlem kategorisinde liderliği korudu.

Hesap hızının yanı sıra Fugaku; sanayi kapsamlı hesaplama yöntemleri, yapay zeka uygulamaları ve büyük veri çözümlemeleri gibi diğer üç kategoride de birinci seçildi.

Fujitsu A64FX SoC çiple desteklenen Fugaku, dört kategoride birinciliğe art arda iki kez seçilen dünyanın ilk süper bilgisayarı unvanını da elde etti.

SOSYAL PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİNDE KULLANILACAK

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsünde (RIKEN) işletiliyor.

Kyodo ajansına göre, RIKEN’in Bilim Direktörlerinden Matsuoka Satoşi, “İnanıyoruz ki Fugaku birçok zor sosyal problemin çözülmesinde yer alacak.” ifadesini kullandı.

Fugaku, Japon dilinde “varlıklı zirve” anlamına geliyor.