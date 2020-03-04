Cep telefon Kullanıcıları Yandı Bir Vergi Şoku ! Fikir ve sanat vergisi Nedir Bu Vergiye Neler Dahildir

Cep Telefon Kullanıcıları Yandı Bir Vergi Şoku !

Cep telefon Kullanıcıları Yandı Bir Vergi Şoku ! Fikir ve sanat vergisi Nedir Bu Vergiye Neler Dahildir

Değişik ülke uyruklu cihazlarda ithalat tutarı , yerli telefonların ise imalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında “Fikir ve sanat vergisi” alınacak. Düzenleme 19 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni tasarı ile birlikte 19 Mart tarihinden resmen hayata geçirilecek olan yurt dışından türkiyeye ulaştırılan cihazların CIF miktarının yüzde 1’i, türkiye li ürünlerinde imalat miktarının da yüzde 1’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mal eden veya ithalatçı aracılığı ile tahsil edilmek zorunluluğu yaşanacak.

fikir ve sanat eserlerinin arttırılması durumuna yarayan ürünlerden yüzde 0.5 ile yüzde 3 bandı aralığında değişen oranlarda vergi talep ediyor.

Daha önce dvd cd Usb gibi cihazlarda olan bu durum cep telefonlara da eklendi

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