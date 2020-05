6G'ye Türk desteği!

Dünyanın önde gelen ülkelerine adım adım 5G teknolojisi kullanılmaya başlanırken, 6G çalışmaları da hız kazandı. Bu kapsamda oluşturulan ve 350 araştırmacının yer aldığı 6G ekosistemine Türkiye’den de 3 bilim insanı görünür ışıkla haberleşme ve makineler arası haberleşme konularına yönelik 6G çalışmalarıyla dahil oldu.

Kablosuz haberleşme ve özellikle hücresel sistemlerde dünyanın önde gelen ülkelerinden Finlandiya'nın Academy of Finland kurumunun öncülüğünde kurulan ve önemli birçok üniversiteyle endüstri ortaklarını bünyesinde bulunduran "6G Flagship" adlı ekosistem, şimdiden 5G sonrası için kolları sıvadı.



Oluşturulan ekosistem bünyesinde, 2030'lara doğru kullanılması planlanan 6G teknolojilerinin araştırma çalışmalarına başlandı.



6G çalışmalarıyla ilgili 2019 Eylül ayında dünyanın ilk 6G White Paper'ını yayınlayan 6G Flagship konsorsiyumunun 2020 Mart ayında düzenlediği 6G Zirvesi’ne, Türkiye’den ise Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Panayıcı, Doç. Dr. Serhat Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi, görünür ışıkla haberleşme ve makineler arası haberleşme konularına yönelik 6G bildirileriyle katılım gösterdi.



6G Flagship bünyesinde kurulan, dünyanın birçok önemli üniversitesinden ve teknoloji şirketinden araştırmacıların dahil edildiği 6G Expert Groups’a da çalışmalarıyla kabul edilen Prof. Dr. Panayırcı, Doç. Dr. Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Şadi, 6G alanında 12 farklı özel araştırma konusuna odaklı ilk ‘white paper’ların yayınlanmasına ve dünyayla paylaşımına da önemli katkılarda bulundu.



Türkiye’den bu çalışmalara katılan ilk araştırmacılar olarak önemli bir başarıya imza atan ekip, 6G vizyonuna çalışmalarıyla yön verecek dünyanın önde gelen 350 araştırmacısı arasında yer aldı.



Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Panayırcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“2030’a doğru kullanmaya başlayacağımız 6G teknolojilerine dönük araştırmaların vizyonunu belirlemekte önemli bir etki yaratacak bu çalışmalara dahil olmaktan büyük mutluluk duyduk. Doç. Dr. Serhat Erküçük ve Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi ile birlikte hazırlanma süreçlerine katkı sağladığımız white paper’lar, University of Oulu tarafından Haziran ayında resmi olarak yayınlanacak ve tüm araştırmacılar için önemli bir vizyon belgesi niteliği taşıyacak.”