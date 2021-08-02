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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri
02 Ağustos 2021 Pazartesi 17:15

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. Kura çekimi, UEFA’nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlandı.

Avrupa Ligi elemelerinde ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

Kura çekimlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu.

GALATASARAY TURU GEÇERSE RAKİP RANDERS

Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'la eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri #2

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NEFTÇİ YA DA HELSİNKİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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