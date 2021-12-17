Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Uluslar C Ligi kura çekiminin ardından A Milli Takım, 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.
C Ligi'nde yer alan A Mİlli Takım, 1. Grup'ta yer aldı.
LÜKSEMBURG, LİTVANYA VE FAROE ADALARI RAKİBİMİZ OLDU
Milli Takım'ın rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.
Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi.
FEDERASYONLARDAN DAVETLİLER KATILMADI
Avrupa çapında artan koronavirüs vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
1. GRUP
Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları