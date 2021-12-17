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Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu UEFA Uluslar C Ligi kura çekiminin ardından A Milli Takım, 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
17 Aralık 2021 Cuma 10:59

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

C Ligi'nde yer alan A Mİlli Takım, 1. Grup'ta yer aldı.

LÜKSEMBURG, LİTVANYA VE FAROE ADALARI RAKİBİMİZ OLDU

Milli Takım'ın rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi.

FEDERASYONLARDAN DAVETLİLER KATILMADI

Avrupa çapında artan koronavirüs vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

1. GRUP

Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları

Türkiye nin Uluslar Ligi ndeki rakipleri belli oldu #1

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